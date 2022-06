बंबचा आणखी नवा कारनामा, परस्पर काढल्या 2400 एफडी

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

अवैध सावकार राजेंद्र बंबचे (Illegal moneylender Rajendra Bomb) नवनवीन कारनामे बाहेर येत आहेत. त्यात आणखी एका कारनाम्याची भर पडली आहे. त्याने परस्पर कर्जदारांच्या कागदपत्रांव्दारे एफडी (FD through borrower documents) काढत त्या वेळोवळी रिन्यु देखील केल्या. हे गुन्हेगारची कृत्यच असल्याचे सांगत देवपूरातील योगेश्वर नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या (Yogeshwar Nagari Sahakari Patsanstha) लॉकरमधून (Locker) तब्बल 2 हजार 400 एफडीची (FD) कागदपत्रे, 2 कोटी 47 लाखांची रोकड, 210 सौदा पावत्या, शंभर कोरे चेक, 34 सोन्याचे कॉईन असा मुद्येमाल जप्त (Seizure of goods) करण्यात आला आहे. अशी माहिती पोलिस अधिक्षक प्रविणकुमार पाटील (Superintendent of Police Pravin Kumar Patil) यांनी पत्रपरिषदेत दिली.