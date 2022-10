अन् भाजपाच्या उपमहापौरांनी दिला मनपाला घरचा आहेर..

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

शहरातील प्रमुख रहदारीचा पोलिस मुख्यालय ते फाशीपूल (Police Headquarters to Fashipool) पर्यंतचा रस्ता पूर्ण खराब (road is completely damaged) झाला असून सदर रस्त्यावर मोठे खड्डे (Big pits) पडलेले आहेत. हे खड्डे लोकांच्या जीवावर (people's lives) उठले असून वारंवार मागणी करून देखील धुळे महापालिका (Municipality) रस्ता दुरुस्त करत (Repair the road) नसल्याने आज उपमहापौर तथा भाजपाच्या नगरसेविका (Deputy Mayor and BJP corporator) कल्याणी अंपळकर यांनी आज नागरिकांसह (including citizens)मनपा विरोधात आंदोलन (Agitation against Municipal Corporation) केले. मनपावर भाजपाची सत्ता (BJP rule) असूनही त्यांच्याच पक्षाच्या नगरसेविकेने केलेले आंदोलन म्हणजे भाजपाला घरचा आहेर (BJP is jealous of the house) आहे काय? अशीही यानिमित्ताने चर्चा आहे.