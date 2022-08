अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजनेचे काम प्रगतीपथावर

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

शहरासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या अक्कलपाडा पाणीपुरवठा योजनेचे (Akkalpada water supply scheme) काम प्रगतीपथावर (work in progress) असून येत्या दिवाळी पर्यंत धुळेकर नागरिकांना सुरळीत पाणी पुरवठा करण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीतर्फे (Bharatiya Janata Party) दिलेला शब्द पुर्ण (Complete the given word) करण्यासाठी कटिबध्द आहोत असे प्रतिपादन खा.डॉ.सुभाष भामरे (MP Dr. Subhash Bhamre) यांनी केली.