भंगार फसवणुकीतील आरोपीला अटक

धुळे Dule। प्रतिनिधी

भंगारच्या व्यवहारात (scrap deal) मोठा आर्थिक फायदा (Big financial gain) करुन देण्याच्या बाहण्याने धुळ्यातील व्यापार्‍याला (merchant) एक कोटी 41 लाख 50 हजारात फसवणूक (Cheating) केल्याच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपीचा साथीदार (Accomplice of the main accused) इद्रीस अहमद जमील शेख रा. अविष्कार कॉलनी याला धुळे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने (Financial Crimes Branch squad) अटक (Arrested) केली.