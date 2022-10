महासभेत आरोप-प्रत्यारोप, प्रशासन निरूत्तर

धुळे Dhule। प्रतिनिधी

महापालिकेची (Municipal Corporation) महासभा(General Assembly) आरोप-प्रत्यारोपांनी (Accusations and counter-accusations) गाजली. आरोप-प्रत्यारोपांमुळे (accusations) मात्र प्रशासन निरूत्तर (Administration response) झाले. माजी उपमहापौर भगवान गवळी (Former Deputy Mayor Bhagwan Gawli) यांनी महापौरांकडे बोलण्याची संधी मागितली. परंतु, तुम्ही नंतर बोला, अगोदर विरोधी पक्षनेत्यांना बोलू द्या, असे महापौर प्रदीप कर्पे (Mayor Pradeep Karpe) यांनी सांगितल्यामुळे भगवान गवळींनी सभागृहातून काढता (Leaving the hall) पाय घेतला.