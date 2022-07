आयुष्याला दिशा देण्यासाठी अभियान-घोडमिसे

धुळे । Dhule प्रतिनिधी

कोरोना (Corona) काळानंतर बर्‍याच दिवसांनी वस्तीगृह पुन्हा भरभरू लागली आहेत. तुमच्या मनामध्ये उत्साह निर्माण होण्यासाठी मनावरची मरगळ (Mindfulness) दुर करण्यासाठी व आयुष्याला दिशा देण्यासाठी (give direction to life) प्रतिभेचे बीज उमलतांना (seeds of talent are sprouting) हे मानसशास्त्रीय अभियान (Psychological campaigns) राबविले जात आहे. याचा फायदा तुम्हाला आयुष्यात नक्कीच होईल अशी अपेक्षा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्पाधिकारी (Project Officer of Integrated Tribal Development Project) तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी तृप्ती घोडमिसे यांनी व्यक्त केली.