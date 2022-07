अबब! तब्बल 72 कर्मचारी ‘लेट लतिफ’

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

धुळे महापालिकेच्या (Municipal Corporation) विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचार्‍यांना शिस्त (Discipline to officers and employees) लागावी या अनुशंगाने आज सकाळी अचानकपणे प्रवेशद्वारावर तपासणी (Check) करण्यात आली. यावेळी वेगवेगळ्या विभागातील तब्बल 72 कर्मचारी निर्धारीत वेळेपेक्षा उशिरा (Late than scheduled) आल्याचे आढळून आले. ऐव्हढ्या मोठ्या संख्येने उशिरा येणे म्हणजे कर्मचार्‍यांवर जणू कुणाचा धाक राहिला आहे की नाही? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो आहे.