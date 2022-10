धुळे Dhule। प्रतिनिधी

पुणे (Pune)महानगरातील इन्फोसिस कंपनीत (Infosys Company) काम करणार्‍या शहरातील तरूणीने (young woman)घरी काही न सांगता परस्पर लग्न (Married each other) करून घेतले. त्यानंतर घरी दिवाळी साजरी (Celebrate Diwali at home) करून शुक्रवारी भावाला (brother) व्हॉट्स अ‍ॅपवर मॅसेज (Message on WhatsApp) करीत बेपत्ता (disappeared) झाली. याबाबत देवपूर पोलिसात मिसिंगची नोंद झाली आहे.