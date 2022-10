धुळे Dhule। प्रतिनिधी

साक्री तालुक्यातील डोंगराळे गावाच्या (village) जंगलात (forest) पवन चक्कीनजीक (Near Windmill) व्यापार्‍याला (merchant) हाताबुक्क्यांनी व बेल्टने मारहाण (beating) करुन 46 हजारांची लूट (booty) केल्या प्रकरणी तीन जणांविरुध्द (Crime against three persons) निजामपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.