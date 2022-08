राष्ट्रकुल स्पर्धेसाठी ग्रामीण खेळाडू घडू शकतो

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

खेळाडूंनी (players) जिंकण्याची (will to win) जिद्द बाळगली (carried) तर येणार्‍या काळात राष्ट्रकुल स्पर्धेत (Commonwealth Games) चमकणारे खेळाडू घडू शकतात. दरम्यान स्पर्धेत पराभवाने खचून (Tired of losing) न जात नव्या जोमाने पुन्हा स्पर्धेत उतरले पाहिजे, कोणताही पराभव ही विजयाची पहिली पायरी (Defeat is the first step to victory) असते, असे प्रतिपादन आ. कुणाल पाटील (MLA Kunal Patil) यांनी केले.