शेतातून जलपरीसह मोटार सायकल चोरी करणारी टोळी गजाआड

धुळे । Dhule। प्रतिनिधी

शेतातून जलपरीसह (mermaids from the field) मोटार सायकल चोरी (Motorcycle theft) करणारी टोळी (Gang) स्थानिक गुन्हा अन्वेषन शाखेने (local crime investigation branch) गजाआड केली आहे. त्या टोळीकडून एक लाख सहा हजार रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त (Seizure of property) करण्यात आला आहे. तीन जणांना अटक करण्यात आली असून एक जण फरार आहे. त्याचा शोध पोलीस घेत आहेत.