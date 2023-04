मेणबत्ती कारखान्यातील आगीच्या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना पाच लाखांची मदत

धुळे,dhule प्रतिनिधी

धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यातील वासखेडी शिवारातील चमकणारी मेणबत्ती (candle factory) बनविण्याच्या कारखान्याला आग (fire) लागून पाच महिलांचा (five women) होरपळून मृत्यू (died)झाला आहे. या दुर्घटनेतील प्रत्येक मृतांच्या नातेवाईकांना (relatives of the deceased) पाच लाख रुपयांची मदत (assistance)मुख्यमंत्री (Chief Minister) एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली आहे.