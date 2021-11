भाजपच्या 47 नगरसेवकांना पाठविणार तुरुंगात

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

महापालिकेतील (Municipal Corporation) सत्ताधार्‍यांनी (authorities) प्रचंड भ्रष्टाचार (Corruption) केला. धुळेकरांच्या डोळ्यात फक्त धुळफेक केली अनेक योजनांमधून शहराचा तर विकास झालाच नाही मात्र सत्ताधार्‍यांचा झाला असल्याचा आरोप (Allegations) शिवसेनेचे (Shiv Sena') महानगरप्रमुख मनोज मोरे (metropolitan chief Manoj More) यांनी केला. जळगाव प्रमाणे 52 पैकी किमान 47 नगरसेवक (corporators) तुरुंगात (sent to jail) जातील, असाही दावा (Claim) सहसंपर्क प्रमुख महेश मिस्तरी (Mahesh Mistry) यांनी केला.