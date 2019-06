Featured सार्वमत केडगाव दुहेरी हत्याकांडाचा तपास सीबीआयकडे द्या Sarvmat Digital Share











ठुबे-कोतकर कुटुंबाची पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी अहमदनगर (प्रतिनिधी) – केडगाव येथील शिवसैनिकांच्या दुहेरी हत्याकांड प्रकरणात तपासामध्ये दिरंगाई होत आहे. या हत्याकांडाचा तपास हा सीबीआय किंवा विशेष अन्वेषण पथक यांच्याकडे द्यावा व इतर आरोपींना त्वरित अटक करावी, अशी मागणी अनिता ठुबे व सुनीता कोतकर यांनी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे रविवारी निवेदनाद्वारे केली आहे. यावेळी शिवसेनेचे उपनेते अनिल राठोड, खासदार सदाशिव लोखंडे, उपजिल्हाप्रमुख गिरीश जाधव, नगरसेवक योगीराज गाडे, संग्राम कोतकर, प्रमोद दुबे, मदन आढाव आदी यावेळी उपस्थित होते. शिवसेनेच्या दोन पदाधिकारी संजय कोतकर व वसंत ठुबे यांची हत्या झाली. त्याचा तपास अतिशय संथ गतीने सुरू असून त्यातील फरार आरोपींना अद्यापपर्यंत अटक झालेली नाही. या गुन्ह्याचा तपास गेली एक वर्षापासून सीआयडी पुणे करीत असून त्यांनी आजपर्यंत एकाही फरार आरोपीला अटक केलेला नाही. आमदार शिवाजी कर्डिले याची मुलगी माजी उपमहापौर सुवर्णा कोतकर ही फरार असून ती आमदार कर्डिले यांच्या घरी राहत आहे. तिला अद्यापपर्यंत अटक झालेली नाही. सुवर्णा कोतकर या दर शनिवारी शनिशिंगणापूरला दर्शनाला जात आहेत. या संदर्भामध्ये सीआयडी यांना लेखी व तोंडी माहिती देऊनही त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. त्यांनी त्यांना अटकही केली नाही, त्याचप्रमाणे देवस्थानचे सीसीटीव्ही फुटेज तपास अधिकार्‍यांनी तपासून पाहिले नाहीत. ते तपासले असते तर आरोपी सापडले असते. याचा अर्थ तपासी अधिकारी जाणीवपूर्वक फरार आरोपींना अटक करत नसून त्यांना मदत करत आहेत. मुख्य फरारी आरोपी अटक झाल्यास या गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधार कोण आहे हे उघड होणार आहे.

यामुळे या गुन्ह्याचा तपास सीआयडी यांच्याकडून काढून तो सीबीआय किंवा विशेष अन्वेषण पथक यांच्याकडे देण्यात यावा. तसेच या हत्याकांडात सरकारची बाजू मांडण्यासाठी व आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम किंवा त्या दर्जाचा अभिव्यक्तीची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही निवेदनाद्वारे केली आहे. केडगाव येथील गुन्ह्याच्या तपासात अनेक त्रुटी आहेत. या गुन्ह्यातील आमदार शिवाजी कर्डिले यांचे बुर्‍हाणनगर येथील घर, आमदार संग्राम जगताप यांचे आयुर्वेदिक कॉलेज येथील कार्यालय, त्याचप्रमाणे राजश्री हॉटेल व भानुदास कोतकर यांचे केडगाव येथील घर या मधील सर्व ठिकाणचे घटनेनंतर सीसीटीव्ही फुटेजचे डीव्हीआर नष्ट करण्यात आलेला आहेत. या हत्याकांडाचा तपास हा तात्काळ व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून हा तपास सीबीआयकडे देण्यात यावा, अशी मागणी ठुबे व कोतकर यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख ठाकरे यांना दिलेल्या निवेदनाव्दारे केली आहे.

