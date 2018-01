पाकच्या कुरापती सुरूच; भारतीय सेनेच्या ४० चौक्यांवर फायरिंग

या घटनेत एका महिलेचा मृत्यू झाला असून एक लहान मुलाचाही समावेश आहे. एएनआयने या घटनेबाबत ट्वीट केले आहे.

आज सकाळी पाकने भारतीय सेनेच्या ४० चौक्यांवर आणि ५० गावांवर निशाणा साधून फायरिंग केली. बुधवारी रात्रीही पाकिस्ताने सीजफायरचं उल्लंघन करत भारतीय सीमेवर गोळीबार केला होता.

या घटनेत सीमा सुरक्षा दलाचा एक जवान शहीद झाला होता. तर ३ जवान आणि तीन नागरिक जखमी झाले होते.

Jammu & Kashmir: Two civilians killed, four injured in ceasefire violation by Pakistan in R S Pura sector; #Visuals from hospital pic.twitter.com/Z343u5v1Gb

— ANI (@ANI) January 19, 2018