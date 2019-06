जळगाव जळगावात सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकार्‍यांचे बंद घर फोडले Nikhil Wani Share











जळगाव । शहरातील आदर्शनगर मधील सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी दगडू दाम ठोसरे यांच्या घरात दोन महिलांनी डल्ला मारून एक लाखांचा ऐवज लांबविल्याची घटना बुधवारी सायंकाळी 7 वाजेच्या सुमारास घडली. घरात चोरी करणार्‍या दोन्ही महिला ह्या सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यात कैद झाल्या असून याप्रकरणी रात्री उशिरा रामानंदनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसांनी तपासचक्रे फिरवून एका महिलेसह तरुणाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे. आदर्शनगरात सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी दगडू दामू ठोसरे हे पत्नी व मुलासह राहतात. त्यांचे दोन मजली घर असून खालच्या मजल्यावर ते राहतात तर वरच्या मजल्यावर मुलगा संजय हा पत्नीसोबत राहतो संजय हा जनता बँकेत नोकरीला आहेत़ बुधवारी दगडू ठोसरे यांच्या साडुच्या मुलीला पाहण्यासाठी मुलगा येणार असल्यामुळे घराला कुलूप लावून भुसावळ येथे गेल्याने घर दिवसभर बंद होते. त्यानंतर दुपारी सव्वा दोन वाजेच्या सुमारास दोन महिला ठोसरे यांच्या घराजवळ आल्या. घरात कुणीही नसल्याची खात्री होताच दोघांनी घराच्या कंपाउंडमध्ये प्रवेश केला. खालच्या मजल्यावरील कुलूप उघडले नसल्यामुळे त्यांनी संजय ठोसरे यांच्या दुसर्‍या मजल्यावरील खोलीचे कुलूप तोडून सोने-चांदी व काही रोकड असा सुमारे 1 लाख रूपयांचा ऐवज चोरून नेला़ दरम्यान, हा संपूर्ण प्रकार ठोसरे यांच्या घरासमोरील सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यामध्ये कैद झाला होता. घरी आल्यावर उघडकीस आली घटना

ठोसरे कुटुंबीय सायंकाळी 7 वाजेच्या सुमारास भुसावळ येथून घरी पतरले. त्यानंतर संजय हे त्यांच्या खोलीकडे गेले असता त्यांना कुलूप तुटलेले दिसून आले त्यांनी लागलीच हा प्रकार वडीलांना व नंतर रामानंदनगर पोलिसांना संपर्क साधून सांगितला. रामानंदनगर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरिक्षक दीपक बुधवंत यांच्यासह पोलीस कर्मचारी प्रदीप चौधरी, शरद पाटील, रवींद्र पाटील, किरण धनगर, रूपेश ठाकरे, नाना कोळी यांनी लागलीच घटनास्थळी धाव घेऊन घराची पाहणी केली. त्यानंतर सीसीटीव्ही फुटेज देखील ताब्यात घेतले. रात्री श्वानपथक व ठसे तज्ञांचे पथक देखील त्याठिकाणी दाखल झालेले होते. याप्रकरणी रात्री उशिरा रामानंदनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. संशयित महिला व तरुण ताब्यात

रामानंद नगर पोलीस स्टेशनच्या गुन्हे शोध पथकातील कर्मचारी प्रदीप चौधरी, शरद पाटील, रवींद्र पाटील, किरण धनगर, रूपेश ठाकरे, नाना कोळी यांनी तपासचक्रे फिरवून सीसीटीव्ही फुटेजवरून एक महिला व तरुणाला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे.

