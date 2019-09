जळगाव विकासकामे खोटी असतील तर मत मागणार नाही – आ. पाटील Nikhil Wani Share











पाचोरा । विधानसभा निवडणूक संदर्भात पाचोरा -भडगंव तालुक्यातील शिवसेना लोकप्रतिनिधी , जि.प.सदस्य विविध आघाडीचे महिला- पुरूष, गट – गणातील शाखाप्रमुख,शिवसेना प्रेमी , शिवसैनिकांशी प्रचार, प्रसार,विकासकामांची माहिती जनते पर्यंत पोहोचविण्याबाबत दोन्ही तालुक्यातील पदाधिकार्‍यांना मार्गदर्शन व संवाद साधण्यासाठी आ.किशोर पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत महालपुरे मंगल कार्यालयात मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. विरोधकांच्या अपप्रचाराला बळी पडू नये, स्वतःच्या गट, गणात व गावावर लक्ष केंद्रित करावे. निवडणूक काळात आपल्याच पक्षातील काही पाठीत खंजीर खुपसणार नाहीत यासाठी जागरूक व सावध राहून किशोर पाटील यांना पुन्हा आमदार करण्याचे आवाहन केले. आ. किशोर पाटील यांनी आपण विकासाची कोणती विकास कामे केली ते जनतेत पोहोचवा.आपापली गट-गण व गावे सांभाळा गाफील राहू नका. विरोधकांना आज पर्यंत माझ्या विकासा कामांचा हिशोब देता आला नाही. इतरांची नव्हे तर स्वतः केलेली कामे सांगतो.एक काम खोटे असेल तर मत मागायला येणार नाही, असे आव्हान विरोधकांना दिले. भडगाव शहर व तालुक्याच्या पेयजल योजनेसाठी 65 कोटी मंजुरीचे परिपत्रक निघाले असुन चार महिन्यात ही योजना कार्यान्वित होईल. बेरोजगारीवर मात आणि युवकांचे स्थलांतर थांबविण्यासाठी 700 एकरात एमआयडीसी मंजूर झाली आहे.उर्वरित जागा अधिग्रहित होणार असल्याने विरोधकांनी चिंता करू नये. यापुढे शेत मालावर प्रक्रिया उद्योग निर्मिती प्रकल्पाची कामे करणार आहे.पाचोरा -भडगाव तालुक्याला विकासाच्या उंचीवर नेण्याचा संकल्प व्यक्त केला. याप्रसंगी संपर्क प्रमुख सुनील पाटील, प्रकाश सोमवंशी, अ‍ॅड. दिनकर देवरे, रावसाहेब पाटील, पदमसिंग पाटील, दिपकसिंग राजपुत, भुरा आप्पा, विकास पाटील, गणेश परदेशी, मुकुंद बिल्दीकर, नगराध्यक्ष संजय गोहील, उपनगराध्यक्ष शरद पाटे, अ‍ॅड.अभय पाटील, शरद पाटील, डॉ.प्रमोद पाटील यांच्यासह महिला आघाडी व महिला अल्पसंख्याक आघाडी, उपजिल्हाप्रमुख गणेश पाटील, शाखा प्रमुख, गट प्रमुख, युवासेना, पदाधिकारी आजी- माजी नगरसेवक, जि.प. सदस्य, शिवसैनीक, विविध गावाचे संरपच, सदस्य, उपस्थीत होते. प्रास्ताविक अ‍ॅड. दिनकर देवरे सूत्रसंचालन नाना वाघ आभार उपजिल्हा प्रमुख गणेश पाटील यांनी मानले.

