जळगाव राष्ट्रीयकृत बँकांचे कृषीक्षेत्रासाठी उदासीन धोरण











जळगाव । जिल्ह्यात गेल्या दोन तीन वर्षापासून सतत दुष्काळाचे सावट असून शेतकर्‍यांना यावर्षी वेळीच कर्जपुरवठा करण्यात यावा, यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे यांनी आतापर्यंत दोन ते तीन वेळा बँकांची बैठक घेन मार्गदर्शक सूचना दिल्या होत्या. कृषीपीक कर्जासाठी सन 2019-20 अंतर्गत दिलेल्या उद्दीष्टांकापैकी केवळ 12 टक्केच पीककर्ज वाटप करण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सूत्रांनी दिली आहे. जिल्ह्यात खरीप हंगाम 2019-20 अंतर्गत जिल्हा मध्यवर्तीसह राष्ट्रीयीकृत, खाजगी बँकांना सुमारे 2936 कोटी 81 लाखांचे तर रब्बीसाठी 363 कोटी 19 लाखांचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. त्यात जिल्हा मध्यवर्ती बॅक ही शेतकर्‍यांची बँक समजली जात असून या बँकेला 1110 कोटी 54 लाखांचे उद्दीष्टापैकी 60 हजार 694 शेतकर्‍यांना 226 कोटी 90 लाख रूपये जवळजवळ 20 टक्के खरीपासाठी कर्जवाटप करण्यात आले आहे. तर राष्ट्रीयीकृत बँकांना 1361 कोटी 97 लाख उद्दीष्टांकापैकी 6455 शेतकर्‍यांना 8725 कोटी 69 लाख रूपये एकूण उद्दीष्टांपैकी केवळ 6.41 टक्के कर्ज वितरित केले आहे.तर ग्रामीण बँकांनी मात्र जिल्हा बँकेची बरोबरी करून सुमारे 2752 कोटी रक्कमेपैकी 629 कोटी 72 लाख सरासरी 22 .88 टक्के तर खाजगी बँकांनी दिलेल्या उद्दीष्टापैकी 14.51 टक्के कर्ज वाटप केले आहे. एकूणच जिल्हा बँकेसह राष्ट्रीयीकृत बँका या नेहमीच कृषी क्षेत्रासाठी लघु वा मध्यम मुदतीच्या पीक कर्जपुरवठयासाठी नेहमीच अनुत्सुक असल्याचे दिसून आले आहे. शेतकर्‍यांसाठी राष्ट्रीयीकृत बँका अनुत्सुकच

गेल्या पाच, सात वर्षात सर्वच राष्ट्रीयीकृत बँका या वेळोवेळी विविध प्रकारचे कर्ज पुरवठयासाठी लोनमेळा घेऊन आमच्या बँकेची सुविधा किती उत्तम आहे, याची जाहिरात करीत ग्राहकांसाठी पायघडया घालून मोबाईल, दुचाकी, चारचाकी वा गृह इतर क्षेत्रांसाठी कर्ज देण्यासाठी उत्सुक असणार्‍या वेळप्रसंगी ग्राहकांच्या गळयात पडणार्‍या राष्ट्रीयीकृत बँका ह्या नेहमीच शेतकर्‍यांसाठी कर्ज देतांना अनुत्सूक असतात, हे सन 2019-20 च्या खरीप, रब्बी कर्जपुरवठा उद्दीष्ठाकांची केवळ सरासरी 12.97 टक्के कर्जपुरवठयाच्या जिल्हा उपनिबंधक सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.

