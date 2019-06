जळगाव आकाशवाणी चौकात अवैध वाळू वाहतूक करणारे डंपर पोलिसांनी पकडले Nikhil Wani Share











जळगाव । गिरणा नदी पात्रातून अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणारे चार डंपर शहर वाहतूक शाखेच्या पथकाने आकाशवाणी चौकात पकडले. यातील डंपरचालकाने खाडाखोड असलेल्या पावत्या मिळून आल्या. शहर वाहतूक शाखेच्या पथकाने तात्काळ घटनेची माहिती तहसिलदार यांना दिली. पोलीसांनी चार डंपर पकडल्याने आकाशवाणी चौकात वाळूमाफियांनी गर्दी केली होती. त्यानंतर मेहरुण तलाठी यांनी याठिकाणी धाव घेवून पंचनामा केला. आकाशवाणी चौकात शहर वाहतूक शाखेचे कर्मचारी गस्तीवर असतांना त्यांना वाळू वाहतूक करणारे पाच डंपर मिळून आले. याचवेळी वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक देविदास कुनगर यांच्या कर्मचारी याठिकाणी दाखल झाले. यावेळी एमएच 12 सीवाय 1284 व एमएच 19बीएम 1371 या डंपरचालकाकडे वाहतूकीचा परवाना मिळून आला तर एमएच 19 बीएम 1919, एमएच 19 बीएम 4443 व एमएच 19 सीवाय 5252 या तिन्ही डंपरचालकांकडे असलेल्या वाळू वाहतूकीच्या परवान्यावर खाडाखोड असल्याने शहर वाहतूक शाखेच्या निरीक्षकांनी तहसिलदार वैशाली हिंगे यांना फोन करून घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर मेहरुण तलाठी यांनी याठिकाणी येवून पंचनामा करीत तिन्ही डंपर ताब्यात घेवून जिल्हाधिकारी कार्यालयात नेले. एका डंपर वर दोन नंबर

शहर वाहतूक शाखेने पकडलेला डंपरच्या पुढील बाजूला एमएच 19 सीवाय 5252 तर मागील बाजूला गुजरात येथील नंबर आहे. हे संशयास्पद वाटल्याने सर्व वाळू अवैधरित्या वाहतूक होत असल्याचे निष्पन्न झाले.

