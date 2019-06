जळगाव ‘डीबीटी’तून गणवेश वगळल्याने शाळा व्यवस्थापन समितीवर जबाबदारी! Nikhil Wani Share











जळगाव । जिल्हा परिषदेतील शाळांमध्ये पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियांतर्गत मोफत गणवेश वितरीत करण्यात येतात. ही योजना थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) या प्रक्रियेमार्फत राबविण्याचा हट्ट शिक्षण विभागाने गेल्या दोन वर्षापासून लावून धरला होता. मात्र ही प्रक्रिया राबविण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याने आता या योजनेतून गणवेश वगळण्यात आला आहे. शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना गणवेश वितरीत केल्या जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व मुली, अनुसूचित जातीचे मुले, अनुसूचित जमातीचे मुले तसेच दारिद्रय रेषेखालील पालकांची मुले अशा विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अभियानातून मोफत गणवेश पुरविले जातात. पूर्वी गणवेशाचा निधी शालेय व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग करुन गणवेश पुरविल्या जात होते. दोन वर्षांपासून शालेय शिक्षण विभागाने डीबीटी अर्थात थेट लाभ हस्तांतरण या प्रक्रियेत गणवेशाचा समावेश केला. त्यामुळे गणवेशाचे पैसे थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करुन पालकांनी गणवेश विकत घ्यावे. व त्यानंतर त्याची पावती दाखवून बँकेतून पैसे काढावे ही प्रक्रिया होती. बँकेत याबाबतीत अडचणी निर्माण होत असल्याने गेल्या दोन वर्षापासून विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळाले नाही. पालकांमध्येही या योजनेबाबत कमालीची अस्वस्थता होती. अखेर विद्यार्थ्यांना गणवेश थेट लाभ हस्तांतरण या प्रक्रियेतून कायमस्वरुपी वगळण्याचा निर्माण 4 जून 2019 रोजी नियोजन विभागाने घेतला आहे. परिणामी ही जबाबदारी आता पूर्वीप्रमाणे शालेय व्यवस्थापन समितीवर सोपविण्यात आली आहे. प्रती विद्यार्थी गणवेश 300 रुपये याप्रमाणे दोन गणवेशासाठी 600 रुपये दिले जाणार आहे. सर्वाधिक एक लाख मुलींना मिळणार लाभ

8जिल्हा परिषदेच्या शाळा 17 जून रोजी उघडणार असल्याने पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तकांचे वाटप करण्यात येईल. तसेच गणवेश 15 ऑगस्टच्या आत वाटप करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील 1 लाख 56 हजार 177 विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळणार आहे. एससी 10 हजार 359, एसटी 32 हजार 292, बीएल 12 हजार 943 विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळणार आहे. त्यात सर्वाधिक 1 लाख 583 मुलींचा समावेश राहणार आहे. गणवेश प्रक्रियेतील खोळंबा थांबणार

8निधी शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर जमा करण्यात येवून व्यवस्थापन समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना गणवेश वाटप केले जाणार आहे. लवकरात लवकर गणवेश विद्यार्थ्यांना देवून 15 ऑगस्टपर्यंत शाळा व्यवस्थापन समितीने उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाकडे सादर करावयाचे आहे. त्यामुळे दोन वर्षापासून होणारा गणवेश प्रक्रियेतील खोळंबा थांबणार आहे.

