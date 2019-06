जळगाव 22 उमेदवारांची अनामत जप्त Nikhil Wani Share









कृष्णराज पाटील

जळगाव । लोकसभा निवडणुकीत जिल्हयातील दोन्ही मतदारसंघातील 4 उमेदवार वगळता अन्य 22 उमेदवारांच्या अनामत रकमा जप्त झाल्या आहे, अशी माहिती निवडणूक उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे यांनी दिली. 17 व्या लोकसभेसाठी जळगाव व रावेर लोकसभा मतदार संघात 23 एप्रिल रोजी मतदान झाले होते. या निवडणुकीत जळगाव मतदार संघातून 14 तर रावेरमधून 12 उमेदवारांनी निवडणुकीत नशीब अजमावले होते. निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांसाठी सर्वसामान्य गटातून 25 हजार तर राखीव गटातून 10 हजार रूपये असे अनामत रक्कम भरणा करण्यात आली होती. एकूण मतदानापैकी किमान एक षष्टांशपेक्षा कमी मते मिळवणार्‍या उमेदवारांचे अनामत रक्कम शासन जमा करण्यात येते. त्यानुसार जळगाव मतदार संघातून उन्मेष पाटील आणि गुलाबराव देवकर वगळता अन्य 12 उमेदवारांची अनामत रकम 2 लाख50 हजार तर रावेर मतदार संघातून रक्षा खडसे व डॉ.उल्हास पाटील हे वगळता अन्य 10 उमेदवारांची 2 लाख 12हजार 500 रूपये अनामत रक्कम जमा झाली. जळगाव मतदार संघात भाजपाचे उन्मेष पाटील यांना 7 लाख 13हजार 874 तर त्यांचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी महाआघाडीचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार गुलाबराव देवकर यांना 3 लाख 2 हजार 257 मते मिळाली. या व्यतिरिक्त इतर 12 उमेदवारांना एक षष्ठांश मते न मिळालेली नाहीत. रावेर मधून भाजपाच्या रक्षा खडसेंना 6 लाख 55हजार 386 तर काँग्रेस महाआघाडीचे डॉ.उल्हास पाटील यांना 3 लाख 19 हजार 504 मते मिळाली. या दोघांव्यतिरिक्त अन्य उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली

Tags: