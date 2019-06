जळगाव जि.प.च्या औषध खरेदीत साडेनऊ लाखांची बचत Nikhil Wani Share











जळगाव । जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत अखर्चित निधी मार्फत सन 2017-18 मध्ये 43 लाख प्राप्त होवून त्याची ई निविदा सन 2018-19 मध्ये केलेली आहे. या खरेदीसह 26 डिसेंबर 2017 रोजी सहसंचालक आरोग्य सेवा मुंबई यांनी प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. 6 डिसेंबर 2018 रोजी ई-निविदा क्रमांक आय डी 381026.1 अपलोड केलेली होती. सदर खरेदी करीता 8 पुरवठाधारक ऑनलाईन प्राप्त झालेले होते. पुरवठा धारकांमधून 7 पुरवठा धारकांचे न्युनतम दरानुसार 3336141 च्या खरेदीची सीईओंनी व खरेदी समिती जळगाव यांची पुरवठाधारकांना 8 मार्च 2019 रोजी पुरवठा आदेश दिले होते. या औषधी खरेदीमध्ये 9 लाख 63 हजार 840 रुपयांची बचत झाली असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बबिता कमलापूरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. डॉ. कमलापूरकर पुढे म्हणाल्या की, सन 2018-19 मध्ये 1.52 लाखाचे 63 प्रकारच्या औषधी खरेदीसाठी ऑनलाईन टेंडर 2 फेब्रुवारी 2019 रोजी अपलोड केले होते. ह्या टेंडरमध्ये 10 पुरवठाधारकांनी सहभाग नोंदविला होता. या खरेदीस उपसंचालक आरोग्य सेवा नाशिक यांच्याकडून तांत्रिक मान्यता 1 ऑगस्ट 2018 रोजी व सहसंचालक मुंबई यांच्याकडून 22 नोव्हेंबर 2018 ला तांत्रिक मान्यता मिळाली. तांत्रिक मान्यतेनुसार 22 जानेवारी 2019 रोजी प्रशासकीय मान्यता सर्वसाधारण सभेत दिली होती. परंतू आचारसंहिता असल्याने औषधी खरेदी करता आले नाही. 1.19 लाखाचे खरेदी आदेश प्रस्ताविक असून सदर खरेदी प्रक्रियेत 31 लाख 91 हजार 743 रुपयांची बचत झालेली आहे. श्वानदंश इन्जेक्शन खरेदीसाठी सेस फंडातून 10 लाखांचे नियोजन केले होते. मात्र आरोग्य समितीने श्वानदंश लस सेस फंडातून करण्यात येवू नये व आरकेएस व डीपीडीसीमधून खर्च करावे. असे सुचविल्याने विषय अमान्य करण्यात आला. सभेमध्ये झालेले आरोप बिनबुडाचे असून बदल्यांमध्ये कोणत्याही प्रकारची अनियमितता झालेली नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

