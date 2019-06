जळगाव जि.प.च्या 47 कर्मचार्‍यांच्या प्रशासकीय, विनंती बदल्या Nikhil Wani Share









जळगाव । जिल्हा परिषदेतील शिक्षण, सिंचन, ग्रामीण पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण विभाग आणि कृषी विभातील कर्मचार्‍यांच्या शनिवारी दि. 1 रोजी जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात समुपदेशानाव्दारे 47 कर्मचार्‍यांच्या विनंती व प्रशासकीय बदल्या करण्यात आल्या. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.बी.एन. पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.एस.अकलाडे यांच्या उपस्थितीत समुपदेशनाव्दारे जिल्हा परिषदेमधील शिक्षण विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, कनिष्ठ लिपीक यांच्यासह कर्मचार्‍यांच्या बदल्यांची प्रक्रिया आज छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात राबविण्यात आली. शिक्षण विभागातील विनंती 8 बदल्या, बांधकाम विभागात विनंती 14 तर प्रशासकीय दोन बदल्या करण्यात आल्या. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात दोन तर सिंचन विभागाच्या दोन विनंती बदल्या करण्यात आल्या आहेत. पशुसंवर्धन विभागातील विनंती तीन तर प्रशासकीय तीन बदल्या करण्यात आल्या. महिला व बालकल्याण विभागातील विनंती 11 तर प्रशासकीय दोन बदल्या करण्यात आल्या. कृषी विभागातील विनंती एक बदली करण्यात आली. प्रशासकीय 9 तर विनंती 38 बदल्या करण्यात आल्या. अशा एकूण 47 कर्मचार्‍यांच्या प्रशासकीय व विनंती बदल्या झाल्या असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या सुत्रांनी सांगितले.

