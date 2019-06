जळगाव योगाच्या माध्यमातून अमळनेरच्या कुंभार यांचा कर्करोगावर लढा यशस्वी Nikhil Wani Share











राजेंद्र पोतदार- कर्करोगासारख्या दुर्धर आजारावर योगासनासारख्या साधनेच्या जोरावर अमळनेर येथील बळीराम कुंभार यांनी मात केली. वयाच्या 78 व्या वर्षी ते आपणास ङ्गयोगाफचा झालेला फायदा इतरांना सांगून त्यांना निरोगी जीवनशैली जगण्यासाठी प्रवृत्त करत आहे.

वंशपरंपरागत कुंभारी व्यवसायात माती पासून विविध प्रकारचे भांडे, मडके तयार करणार्‍या बळीराम कुंभार यांना कर्करोगामूळे शरीराची माती होण्याची शक्यता डॉक्टरांनी व्यक्त केली होते. परंतु योगासने करून शरीररूपी मातीला पून्हा त्यांनी नव्याने घडवली. साधारण 25 वर्षांपूर्वी नासिकच्या डॉक्टरांनी बळीराम कुंभार यांना घशाचा कर्करोग झाल्याचे सांगितले. त्यांच्या घशाला छिद्र पाडून नळीद्वारे पातळ भोजन करण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. बोलण्यासाठी त्यांना मशीनचा वापर करावा लागणार होतो. बळीराम कुंभार यांनी डॉक्टरांचा हा सल्ला नाकारला. मात्र कुटुंबियांनी त्यांची केमोथेरपी केली. आता काही दिवसांचेच सोबती असल्याचे त्यांना वाटू लागले होते. मनात भीती निर्माण झाली होती. परंतु त्यांनी सकारात्मक विचार सुरू केला. आपणास या आजारातून बाहेर येण्यासाठी काय करता येईल? हा विचार सुरू केला. मग त्यांना योगासने आणि चालण्याचा मंत्र हा मिळाला. मग त्यावर अंमलबाजावणी सुरू केली. शहराजवळ असलेल्या अंबर्षी महाराज टेकडीवर त्यांनी दररोज पहाटे पाच वाजता ऊठून पायी फिरणे सुरू केले. सोबत निसर्गाच्या सानिध्यात 1 तास योगासने सुरू केली. शीर्षासनसोबत कपालभारती, भंवरी, अनुलोम व विलोम यासारखी श्वासोश्वासावर आधारीत योगासने करू लागले. रोज दोन तास शरीर संपदेसाठी वेळ दिला. आज त्याचा फायदा त्यांना दिसत आहे. वयाच्या 78 व्या वर्षी कुठलेही औषधी न घेता ते ठणठणीत आहे. पाच हजार वर्षे जुन्या योग परंपरेस 11 डिसेंबर 2014 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून मान्यता मिळाली. 193 पैकी 177 देशांनी 21 जून आंतरराष्ट्रीय योगा दिन म्हणून साजरा करण्यास मान्यता दिली. आजारावर उपचार योगासने

अंबर्षी टेकडीवर पायी फिरायला व व्यायामासाठी येणार्‍या प्रत्येकाला ते आपण कर्करोगासारख्या आजारातून योगासनामुळे कशी मात केली हे बळीराम कुभांर सांगतात. अनेक दुर्धर आजारावर मोफत औषधोपचार म्हणजे योगासने व पायी फिरणे आहे. त्यामुळे रोग प्रतिकारशक्ती वाढते. तरुणांनाही लाजवेल, अशी त्यांची पायी रपेट आहे. सरसर टेकडी चढून जातात. त्यांचे शीर्षासन पाहून अनेक जण आश्चर्यचकीत होतात.

