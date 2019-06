जळगाव योगामुळे जिवनात कायापालट; आजारावर मिळवली मात Nikhil Wani Share











जळगाव । डिसेंबर 2016 मध्ये मी गुजराथ येथे द्वारकेला देवदर्शनासाठी गेलो असता थोडा आजारी पडलो, त्रास व्हायला लागला. थोडा बसलो तरी चालतांना हळुवारपणे व मान वाकून चालावे लागत होते. माझे गुडघे व पायातील नसा या सतत दुखत रहायच्या. यावरुन आपण अशक्त होत चाललो असल्याचे मला जाणवायला लागले, त्रास वाढत गेला. यावर उपाय काय करायचा यासाठी मी ट्रीटमेंट सुरु केली. डॉ. पंकज गुजर यांच्याकडे गेलो. त्यांनी स्पाईनचा एमआरआय काढण्यास सांगितला. यात असे आढळून आले की माझी नस दाबली गेली आहे. यावर दोन ते तीन महिने ट्रीटमेंट घेतली परंतु माझे दुखणे तात्पुरते थांबायचे व नंतर पुन्हा सुरू व्हायचे यासाठी मी औरंगाबाद येथील डॉ. राजीव शेलार यांचा सल्ला घेतला व ट्रीटमेंट सुरू केली त्यांनी गुडघ्याच्या ऑपरेशनसाठी सजेस्ट केले, याच दरम्यान मला श्रीमती रेखा अग्रवाल नामक सहकारी यांनी योगा करा व योगासाठी हेतल पिपरीया यांचे ज्ञान योग वर्ग असल्याचे सूचवले. तेव्हापासून मी पिपरिया यांच्या योगवर्गात योगा करायला लागलो, काही दिवसातच मला बरे वाटू लागले, त्रास कमी होवू लागला, यामुळे अधिक वेळ व नियमित योगा करु लागलो. मी नियमित व अधिकाधिक वेळ योगा करत आजतागायत योगा करीत आहे. योगतज्ज्ञांचा 23 रोजी सन्मान

ज्येष्ठ श्रेष्ठ योग तज्ज्ञांचा योगजीवन गौरव पुरस्काराने 23 रोजी कांताई हॉल येथे सन्मान करण्यात येणार आहे. सदगुरु वेणाभारती महाराज, भरत अमळकर हे प्रमुख पाहुणे राहतील. योगा म्हणजे आसन, प्राणायाम करणे, असा लोकांचा समज असतो. परंतु, योगा म्हणजे जीवन जगण्याचे एक कला आहे. 30 हजार रुपये खर्च करुन मी प्रथम व्हिटॅमिटनच्या गोळ्या वगैरे घ्यायचो, परंतु औषध पचनी पडायचे नाही, त्रास कमी होत नव्हता, अशा वेळी श्रीमती रेखा अग्रवाल यांनी मोलाचा सल्ला दिला. तेव्हापासून मी नियमितपणे योगा करीत राहिलो, तीन वर्षापासून मी सतत योगा करीत आहे. आज माझी तब्बेत पूर्णपणे ठीक आहे.



