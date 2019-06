जळगाव योगा अन् प्राणायमामुळे मिळाली दुर्धर आजाराशी लढण्याची प्रतिकार शक्ती Nikhil Wani Share











जयेश शिरसाळे

जळगाव । योगा ही मनापासून अनुभवयाची क्रिया आहे. योगा, सुदर्शन क्रिया अन् प्राणायमामुळे शारिरीक व मानसिक बळ मिळाल्याने जळगावातील अरुणा पाटील यांनी कॅन्सर सारख्या दुर्गध आजाराशी यशस्वी झुंज देवून या आजारावर मात करीत विजय मिळविला आहे.

जळगावातील समर्थ कॉलनीत रहिवाशी असलेल्या अरुणा किरण पाटील यांना सुरुवातीपासून योगा, प्राणायम, ओमकार ची आवड होती. विवाहानंतर तब्बल 23 वर्षानंतर अरुणा पाटील यांनी मुळजी जेठा महाविद्यालयात सन 2014 मध्ये एमए योगशास्त्र मध्ये प्रवेश घेतला. त्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यानंतर स्तनाचा कॅन्सर झाल्याचे त्यांना समजून आले. यावेळी अरुणा पाटील यांनी कुठलाही मानसिक ताण, घाबरुन न जाता डॉ. निलेश चांडक यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबईतील टाटा हॉस्पिटलमधून उपचार घेण्यास सुरुवात केली. वेळोवेळी तपासणीसाठी जात असतांना कुठलेही दडपण न घेता या काळातही प्राणायम, योगा, सुदर्शन क्रिया सुरुच ठेवली. दररोज 12 सुर्यनमस्कार, वेगवेगळी योगासने सुरुच ठेवली. टाटा हॉस्पिटल व डॉ. चांडक यांच्या माध्यमातून 16 केमोथेरपी, 31 रेडीयेशन सिटींग व 13 प्रिव्हेंटींव्ह केमोथेरपी घेतल्यानंतर मे 2016 मध्ये संपूर्ण उपचार पूर्ण केला.उपचार सुरु असतांना प्राणायम, योगा, ओमकार केल्यामुळे केमोथेरपी व रेडीएशन सिटींग वेळी कुठलाही त्रास जाणाविला नाही. या काळात डॉ. नूपुर देशपांडे यांनी वेळोवेळी आहारबाबतची माहिती दिली. उपचार पूर्ण झाल्यानंतर 4 दिवसांनी योग विभागात पुन्हा जाणे सुरु केल्यानंतर विभागप्रमुख आरती गोरे व देवानंद सोनार यांनी देखील मार्गदर्शन केले. नियमित ओमकार, प्राणायम, योगासने केल्याने आजारपणाच्या काळात शारिरीक व मानसिक बळ मिळाले. तसेच योगामुळे एकाग्रता वाढून आजाराशी लढण्याची प्रतिकारशक्ती निर्माण झाली व त्यामुळे कॅन्सर तिसर्‍या टप्प्यात असतांनाही यशस्वीपणे मात केली. या काळात अरुणा पाटील यांना त्यांचे पती किरण पाटील व मुलाची सर्वाधिक मदत झाली. डॉ. चांडक यांच्याकडे उपचार सुरु असतांना अरुणा पाटील यांनी इतर रुग्णाना देखील योगा, प्राणायम करण्याचा सल्ला दिला. दोन्ही परीक्षांमध्ये अरुणा पाटील झाल्या यशस्वी

अरुणा पाटील यांनी एमए योगशास्त्रला प्रवेश घेतल्यानंतर काही दिवसांनी त्यांना कॅन्सरसारख्या दुर्धर आजाराला सामोरे जावे लागले. या काळात त्यांनी अभ्यासाबरोबरच मुंबई येथे जावून उपचार घेतला. तसेच ओमकार, प्राणायम, योगा व सुदर्शन क्रिया नियमित सुरु ठेवली. त्यामुळे त्यांना शारिरीक व मानसिक बळ मिळाले. व त्यामुळे त्यांनी तिसर्‍या टप्प्यात असलेल्या कॅन्सरवर मात केली. उपचार आटोपल्यानंतर अरुणा पाटील ह्या घरी आल्यानंतर अवघ्या काही दिवसातच त्यांनी योगशास्त्राची परीक्षा दिली. जीवनात परीक्षेत व योगशास्त्राच्या परीक्षेत अरुणा पाटील या योगायोगाने एकाचवेळी यशस्वी झाल्या.

