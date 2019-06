जळगाव जिल्ह्यात 247 गावांत 218 टँकर्स Nikhil Wani Share











जळगाव । जून महिन्याचा तिसरा आठवडा संपण्याच्या मार्गावर आहे. मृग नक्षत्र जवळजवळ संपत आले आहे, तरी पावसाची चिन्हे दिसत नसल्याने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण आहे. ग्रामीण परिसरात पाऊस येणार या अपेक्षेने काही ठिकाणी धुळपेरणी केली गेली असून येत्या दोन तीन दिवसांत पाऊस न आल्यास बियाणे वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे तर दुसरीकडे जिल्ह्यातील 4 ते 5 तालुक्यांचा पाणीपुरवठा अवलंबुन असलेल्या गिरणा धरणात केवळ 8 टक्के उपयुक्त जलसाठा आजमितीस शिल्लक असून जिल्हापरिसरातील 247 गावांत पाणीटंचाई निवारणार्थ 218 टँकर्सव्दारे पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याचे टंचाई निवारण कक्षातर्फे सांगण्यात आले आहे. गेल्यावर्षी पावसाळयाच्या कालावधीत केवळ 42 दिवसच झालेल्या ते देखील सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पर्जन्यमानामुळे जिल्हयातील तलाव, धरणे, जलसाठे यांच्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. यावर्षी 102 गावे व टँकरदेखील 102 वाढले आहेत. सद्य:स्थितीत 247 गावांसाठी 218 टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. गत 2018च्या जून महिन्यात 145 गावांसाठी 116 टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. जिल्हयातील तीन मोठया प्रकल्पापैकी गिरणा प्रकल्पात सरासरी 05.00, हतनुर 0.00 तर वाघूर 09.00 टक्के इतर आदी प्रकल्पांत शून्य टक्के अशी गंभीर परिस्थिती आहे.

