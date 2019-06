जळगाव जिल्ह्यात पाणीटंचाईचे संकट गडद; यंदा 89 गावांसह 96 टँकरची वाढ Nikhil Wani Share











जळगाव । जिल्ह्यात दुष्काळ्याच्या तीव्र झळामुळे पाणीटंचाईचे संकट गडद झाले आहे. जून महिन्यातील दुसरा आठवडा संपत आला असून अजूनही पावसाची चिन्हे दिसत नाहीत. मृगनक्षत्र कोरडे जात असल्याने गिरणा धरणात केवळ 8 टक्के जलसाठा आजमितीस शिल्लक आहे, असे पाटबंधारे विभाग सूत्रांनी सांगीतले. धरणाच्या आरक्षित जलसाठयातून आतापर्यंत चार आवर्तने सोडण्यात आली आहेत. शेवटचे आवर्तन 9 मे रोजी सोडण्यात आले होते. जूनच्या 15 तारखेपर्यंत अपेक्षित पाऊस न झाल्यास पाणीटंचाईचे संकट अधिकच भीषण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे गिरणा धरणातून अजुन एक आवर्तन सोडण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. गतवर्षी जूनच्या दुसर्‍या सप्ताहात 145 गावांसाठी 116 टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता तर यावर्षी जूनच्या पहिल्या सप्ताहात 234 गावांसाठी 208 टॅकरव्दारे पाणीपुरवठा करण्यात होत आहे. यावषी 89 गावांसह 96 टँकरची वाढ झाली असल्याची माहिती टंचाई निवारण विभागाच्या सूत्रांनी दिली आहे. गेल्यावर्षी पावसाळयाच्या कालावधीत केवळ 42 दिवसच झालेल्या ते देखील सरासरीपेक्षा अत्यंत कमी पर्जन्यमानामुळे जिल्हयातील तलाव, धरणे, जलसाठे यांच्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. जिल्ह्यातील तीन मोठया प्रकल्पापैकी गिरणा प्रकल्पात सरासरी 08 .00, हतनूर 0.00 तर वाघूर 10.09 टक्के इतर आदी प्रकल्पांत शून्य टक्के अशी गंभीर परिस्थिती आहे. गेल्या वर्षाच्या जुन महिन्याच्या तुलनेत यावर्षीच्या दुष्काळामुळे 94 गावांसह 74 टँकरच्या संख्येत वाढ झाली असल्याचे चित्र आहे. यावर्षी जून महिन्याच्या दुसर्‍या सप्ताहास सुरूवातीस अपेक्षित पाऊस न आल्यास पाणीटंचाईसह खरीपाच्या पेरण्यांसह कापूस वाणाच्या लागवडींवर देखील परिणाम होणार असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Tags: