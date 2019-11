maharashtra जळगाव सत्तांतरामुळे अनेक समीकरणे बदलाची नांदी Jalgaon Digital Share











जळगाव – राज्यात 21 आक्टोबर रोजी विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूका होवून 24 रोजी निकाल जाहिर झाले. प्रथम क्रमांकाचा पक्ष म्हणून भाजपाने सर्वात जास्त जागा मिळविल्या परंतु सत्ता स्थापनेसाठी शिवसेनेने सहमती न दर्शवता, मुख्यमंत्री पदाचा आग्रह करीत इतर पक्षांशी हात बोलणी सुरू केल्याने भाजपाने सत्ता स्थापन न करता माघार घेतली. व सत्तास्थापनेचा पेच वाढत गेल्याने राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. यावर तोडगा म्हणून अचानक भाजपाने राष्टवादीच्या अजित पवार यांनी दिलेल्या पाठींब्याच्या आधारे अल्पकालीन सरकार स्थापन केले व बहुमत न गाठताच तीन दिवसही पूर्ण न करता अचानक राजीनामा देउन पायउतार होउन त्रीपक्षीय महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यास मार्ग मोकळा झाला. या सत्ताबदलामुळे एकेकाळी मित्र पक्ष असणारे महायुतीच्या सरकार ऐवजी महाविकास आघाडी सरकार स्थापनेमुळे जिल्हयातील राजकारणातील देखिल समीकरणे बदलाची नांदी ठरली आहे. महा विकास आघाडी स्थापनेमुळे आज जिल्हा परीसरात अनेक ठिकाणी जल्लोष पहावयास मिळाल्याने याचे पडसाद स्थानिक स्वराज्य संस्थासह मिनी मंत्रालयात देखिल लवकरच पहावयास मिळतील असे संकेत दिसून येत आहेत. जिल्हयात गेल्या दोन पंचवार्षिक पासून जिल्हा परीषदेवर अध्यक्षपदी भाजपा व उपाध्यक्षपदी शिवसेनेची सत्ता होती. परंतु सन 2014 ची विधानसभा निवडणूक भाजपा सेना व कॉग्रेस – राष्ट्रवादी या पक्षांनी युती आघाडी न करता स्वतंत्र पणे लढल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थां निवडणूका देखिल स्वतंत्र पणे लढविल्या. राज्यात विधानसभेत सत्ता स्थापनेत भाजपा सेना सहभागी झाली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे मात्र सत्तास्थापनेत युती झालीच नाही. याचे पडसाद बाहेर दिसून येत नसले तरी अंतर्गत धूसफूस सुरुच होती. जिल्हा परीषद पंचायत समित्यांच्या 2017 च्या निवडणूका असोत वा नगरपालिकेसह जळगाव शहर महानगर पालिकेत सन 2018 मधे झालेल्या निवडणूका असो. यात शिवसेना भाजपाने स्वबळावर सत्तास्थापनेचे प्रयोग केले. आज जिल्हा परीषदेसह महानगर पालिकेत भाजपा सत्ताधारी आहे. दुसर्‍या क्रमांकावर शिवसेना नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस असा क्रम आहे. संख्या जास्त, तरी सत्तांतरामुळे पिछाडी गेल्या चार पाच दिवसांपासून सत्तांतराचा बदल पहाता जिल्हयातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधे बदल घडणार असल्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. जिल्हा परीषदेच्या अध्यक्षा उज्ज्वला पाटील यांचा कार्यकाल संपूष्टात आला आहे. जिल्हयात यावेळी विधानसभेचे आमदार संख्या पहाता केवळ चार आहे. व महत्वाच्या दोन जागांवर अपक्ष व काँग्रेसने विजय मिळविला. व सत्तास्थापनेत संख्याबळ जास्त असले तरी बहुमत सिद्ध न करता आल्याने पायउतार होत भाजपा ऐवजी शिवसेना, राष्ट्रवादी काँगे्रस व काँग्रेससह इतर घटकपक्ष असा महाविकास आघाडीने सत्ता स्थापन केल्याने याचे पडसाद जिल्हा परीषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर देखिल पहावयास मिळण्याचे संकेत दिसून येत आहेत. खाते वाटपाकडे सर्वांचे लक्ष विधानसभा निवडणूक ते निकाल आणि सत्तास्थापनेसाठीच्या राजकीय हालचालींनी वेग घेतल्यामुळे काही दिवसांपासून घरा, दारात, बाहेर सर्वत्र राजकीय चर्चाच अधिक रंगत आहे. ग्रामीण भागातही चर्चेचे फड रंगताय. आता गुरुवारी होणार्‍या शपथविधाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. नवीन सरकारात जिल्ह्यातील कोणत्या नेत्याला कोणते पद मिळते याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.

