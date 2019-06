जळगाव दहावीच्या निकालात पारोळा, रावेर, एरंडोल तालुक्याची सरशी Nikhil Wani Share











जळगाव । महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यामिक शिक्षण मंडळातर्फे मार्च महिन्यात घेण्यात आलेल्या इयत्ता 10 वीच्या परिक्षेचा ऑनलाईन निकाल शनिवारी दुपारी संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला. जळगाव विभागाचा निकाल यंदा 76.92 टक्के ागला असून यंदाही मुलींनीच बाजी मारली आहे. जिल्ह्यातून 21 हजार 131 मुली उत्तीर्ण झाल्या असून त्यांची टक्केवारी 82.36 इतकी आहे. तर 25 हजार 117 मुले उत्तीर्ण झाले असून त्यांची टक्केवारी 72.88 टक्के इतकी आहे. जिल्ह्यात पारोळा, रावेर, एरंडोल तालुक्याचा सर्वाधिक निकाल लागला आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत यावर्षी जवळपास 11.16 टक्क्यांनी निकाल कमी लागला आहे. तसेच जिल्ह्यातील 32 शाळांचा निकाल 100 टक्के लागला आहे. जिल्ह्यात यंदा कॉपीमुक्त अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात आले होते. मागील वर्षाच्या तुलनेत जिल्हाचा निकाल जवळपास 11.16 टक्क्यांनी घसरला आहे. नाशिक विभागात नाशिक जिल्हा अव्वल असून दुसर्‍या क्रमांकावर धुळे, तिसर्‍या क्रमांकावर जळगाव तर चौथ्या क्रमांकावर नंदूरबार जिल्ह्याचा नंबर आहे. यंदा 60 हजार 123 विद्यार्थी परिक्षेसाठी बसले होते. त्यात 46 हजार 248विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून जिल्ह्याचा यंदाचा निकाल 76.92 टक्के इतका लागला आहे. दुपारी 1 वाजता ऑनलाईन पध्दतीने निकाल दर्शविला जाणार होता. त्यामुळे निकाल ऑनलाईन पध्दतीने पाहण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी गर्दी केली होती. बर्‍याचशा विद्यार्थ्यांनी मोबाईल मध्ये निकाल पाहिला. सुरुवातील जवळपास 20 मिनीटे निकालाची बेवसाईट हँग असल्याने निकाल पाहण्यास विद्यार्थ्यांना अडचणी येत होत्या. निकाल लागल्यानंतर उत्तीर्ण झाल्याचे समजताच काही विद्यार्थ्यांनी एकच जल्लोष केला. तसेच विद्यालयात देखील विद्यार्थ्याचा जल्लोष सुरु होता. जिल्ह्यातील 32 शाळांचा 100 टक्के निकाल

जिल्ह्यातील 32 शाळांचा 100 टक्के निकाल लागला आहे. यात अमळनेर तालुक्यातील 7 शाळा, भुसावळ तालुक्यातील 5 शाळा, चाळीसगाव तालुक्यातील 3 शाळा, चोपडा तालुक्यातील 1 शाळा, धरणगाव तालुक्यातील 1 शाळा, जामनेर तालुक्यातील 1शाळा, पारोळा तालुक्यातील 4 शाळा, पाचोरा तालुक्यातील 2 शाळा, रावेर तालुक्यातील 5 शाळा, यावल तालुक्यातील 1शाळा तर जळगाव शहरातील 2 शाळांचा निकाल 100 टक्के लागला आहे तालुकानिहाय निकाल

जळगाव जिल्ह्यात 60 हजार 958 परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांपैकी 46 हजार 248 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून जिल्ह्याचा निकाल 76.92 टक्के इतका लागला आहे. यात पारोळा, रावेर, एरंडोल तालुक्याचा सर्वाधिक निकाल आहे. जळगाव शहर – शहरातुन परीक्षेला बसलेल्या 7 हजार 384 विद्यार्थ्यापैकी 6 हजार 21 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. शहराचा निकाल 82.01 टक्के लागला आहे. जळगाव ग्रामीण – मधून परीक्षेला बसलेल्या 2 हजार 814 विद्यार्थ्यापैकी 1 हजार 927 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. जळगाव ग्रामीणचा निकाल 70.07 टक्के इतका लागला आहे. अमळनेर – तालुक्यातुन परीक्षेला बसलेल्या 4 हजार 439 विद्यार्थ्यापैकी 3 हजार 426 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तालुक्याचा निकाल 78.02 टक्के इतका लागला आहे. भुसावळ – तालुक्यातून परीक्षेला बसलेल्या 5 हजार 328 विद्यार्थ्यापैकी 3 हजार 997 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तालुक्याचा निकाल 76.13 टक्के लागला आहे. बोदवड – तालुक्यातून परीक्षेला बसलेल्या 1 हजार 37 विद्यार्थ्यापैकी 674 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून तालुक्याचा निकाल 65.63 टक्के लागला आहे. भडगाव – तालुक्यातून परीक्षेला बसलेल्या 2 हजार 366 विद्यार्थ्यापैकी 1 हजार 859 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तालुक्याचा निकाल 79.96 टक्के लागला आहे. चाळीसगाव – तालुक्यातून परीक्षेला बसलेल्या 6 हजार 404 विद्यार्थ्यापैकी 4 हजार 478 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तालुक्याचा निकाल 71.09 टक्के लागला आहे. चोपडा – तालुक्यातून परीक्षेला बसलेल्या 4 हजार 064 विद्यार्थ्यापैकी 3 हजार 122 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तालुक्याचा निकाल 77.66 टक्के लागला आहे. धरणगाव – तालुक्यातून परीक्षेला बसलेल्या 2 हजार 417 विद्यार्थ्यापैकी 1 हजार 781 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तालुक्याचा निकाल 74.86 टक्के लागला आहे. एरंडोल – तालुक्यातून परीक्षेला बसलेल्या 2 हजार 049 विद्यार्थ्यापैकी 1 हजार 667 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तालुक्याचा निकाल 82.20 टक्के लागला आहे. जामनेर – तालुक्यातून परीक्षेला बसलेल्या 4 हजार 582 विद्यार्थ्यापैकी 3 हजार 236 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तालुक्याचा निकाल 71.18 टक्के लागला आहे. मु.नगर – तालुक्यातून परीक्षेला बसलेल्या 2 हजार 283 विद्यार्थ्यापैकी 1 हजार 635 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तालुक्याचा निकाल 72.38 टक्के लागला आहे. पारोळा – तालुक्यातून परीक्षेला बसलेल्या 2 हजार 944 विद्यार्थ्यापैकी 2 हजार 426 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तालुक्याचा निकाल 84.47 टक्के लागला आहे. पाचोरा – तालुक्यातून परीक्षेला बसलेल्या 4 हजार 675 विद्यार्थ्यापैकी 3 हजार 587 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तालुक्याचा निकाल 78.17 टक्के लागला आहे. रावेर – तालुक्यातून परीक्षेला बसलेल्या 4 हजार 419 विद्यार्थ्यापैकी 3 हजार 622 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तालुक्याचा निकाल 83.40 टक्के लागला आहे. यावल – तालुक्यातून परीक्षेला बसलेल्या 3 हजार 753 विद्यार्थ्यापैकी 2 हजार 790 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत. तालुक्याचा निकाल 75.34 टक्के लागला आहे. बदलेल्या परीक्षा पद्धतीमुळे घसरला निकाल

यंदाच्या 10वीच्या परीक्षेचा निकालाची टक्केवारी घसरली आहे. हे मान्य आहे. मात्र परीक्षा पध्दतीत झालेला बदल, ज्ञान, कौशल्य आणि उपयोगिता यावर आधारीत प्रश्न असल्याने सर्वसाधारण विद्यार्थी गोंधळले. विद्यार्थ्याना ही पध्दत नवीन असल्यामुळे पेपर सोडवितांना अडचणी आल्या. त्याचाच परिणाम प्रश्न पत्रिका सोडविण्यावर झाला. यामुळे संपुर्ण राज्यभरातच निकालाची टक्केवारी घसरली. त्यासोबतच शाळेअंतर्गत दिले जाणारी गुणपध्दतीत सुध्दा फेरबदल झाला आहे.

– दुर्गादास मोरे,

मुख्याध्यापक ला.ना.विद्यालय

