टंचाई दूर करण्यासाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिग हवे सक्तीचे!

जळगाव । शहर व ग्रामीण भागात पाण्याची समस्या अतिशय बिकट आहे. पाणी ही सर्वांसाठी चिंतेची बाब झाली आहे. त्यामुळे आता चिंता करण्यापेक्षा चिंतन करण्याची वेळ आली आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग (जलपुनर्भरण) मुळे पाणी टंचाईवर मात करणे शक्य आहे. यासाठी पुढाकार घेवून अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. तसेच शहरातील मोठ्या इमारतींच्या ठिकाणी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली कार्यान्वित केल्यास भविष्यात पाणीटंचाई होणार नाही. त्यामुळे बांधकामांना परवानगी देण्याअगोदर त्याठिकाणी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग ही प्रणाली सक्तीची करण्यात यावी, असा सूर दै. देशदूत आयोजित चर्चासत्रात प्रशासकीय क्षेत्रातील मान्यवरांनी व्यक्त केला. चर्चासत्राचे फेसबूकवर लाईव्ह प्रक्षेपण

दै. देशदूत च्यावतीने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग या विषयावर घेण्यात आलेल्या चर्चासत्राचे फेसबुकवर लाईव्ह प्रक्षेपण करण्यात आले. चर्चासत्रावेळी संपादक हेमंत अलोने, महाव्यवस्थापक विलास जैन, सहाय्यक संपादक जितेंद्र झंवर, वृत्तसंपादक पंकज पाचपोळ, उपसंपादक जयेश शिरसाळे, कृष्णा पाटील, लालचंद अहिरे, रविंद्र पाटील उपस्थित होते. याबाबत वस्तूस्थिती दर्शविणारे वृत्त देशदूतने दि.6 मे रोजी प्रसिध्द केले होते. पाणीटंचाईला रेनवॉटर हार्र्वेस्टिंग हाच पर्याय

रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रणालीबाबत अनेकांना माहितीच नाही. 20 वर्षांपूर्वी नवीपेठेत बोअरवेल केल्यानंतर अवघ्या 15 फुटावर पाणी लागले होते. त्यानंतर बोअरवेल आटल्यानंतर दहा वर्षांनी पुन्हा बोअरवेल करण्यात आली. यावेळी 200 फुटावर पाणी लागले होते आणि आता 450 फुट खोल बोअरवेल करुन देखील पाणी लागत नाही. दिवसेंदिवस पाण्याची पातळी कमी होत आहे. पाण्याची पातळी कायम ठेवण्यासाठी पावसाचे पाणी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग या प्रणालीद्वारे बोअरवेलमध्ये सोडणे गरजेचे आहे. प्रत्येक बोअरवेल धारकाने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग ही प्रणाली राबविल्यास भविष्यात पाणी टंचाई होणार नाही. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग या प्रणालीसाठी महानगरपालिका प्रशासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.

– कंवरलाल संघवी, जलपुनर्भरण तज्ञ प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक

ज्यावेळी पाणी उपलब्ध नसते त्यावेळी पाण्याचे महत्व कळते. रेनवॉटर हार्वेस्टिंगमुळे पावसाच्या पाण्याची बचत करु शकतो. छतावरील पावसाचे पाणी बोअरवेलमध्ये सोडल्यानंतर जमिनीतील पाण्याची पातळी वाढण्यास नक्कीच मदत होईल. मनपा प्रशासनाच्यावतीने रेनवॉटर हार्वेस्टींग ही प्रणाली प्रभावीपणे राबविण्यासाठी नवीन बांधकामांच्या परवानगीवेळी या प्रणालीबाबत सक्ती करण्यात येत आहे.

– डॉ. उदय टेकाळे, आयुक्त,महानगरपालिका भविष्यातील पाण्याची बचत होण्यास मदत

जिल्ह्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असल्याने पाण्याची समस्या अतिशय बिकट आहे. पाण्याच्या समस्येवर मात करण्यासाठी बोअरवेल ठिकाणी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली राबविणे आवश्यक आहे. शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात क्रॉकींटीकरण असल्याने पावसाचे पाणी वाहून जाते. हे पाणी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीममुळे भविष्यातील पाण्याची बचत होण्यास मदतच होणार आहे.

– गोरक्ष गाडीलकर, अप्पर जिल्हाधिकारी सामाजिक संस्थांच्या मदतीने पाणी बचतीसाठी प्रयत्नशील

शहरातील बर्‍याचशा व्यापारी संकुलांमध्ये सामाजिक संस्थांच्या मदतीने रेनवॉटर हार्वेस्टिंग राबविण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहे. गोलाणी मार्केटच्या गच्चीवरील पाणी अग्निशमन विभागाच्या बोअरवेलमध्ये टाकण्याचा विचार सुरु आहे. तसेच शहरातील अन्य संकुलातील पाणी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टीमद्वारे बचत करण्यात येणार आहे. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व वृक्षलागवडीसाठी मनपाने पुढाकार घेतला आहे.

– जितेंद्र मराठे, स्थायी समिती सभापती, मनपा पाणी बचतीसाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंग प्रभावी

पाण्याचा वापर पूर्वीपेक्षा कित्येक पटीने वाढला आहे. आता पाणी वाचवा ही घोषणा पुरेशी होणार नाही. दिवसेंदिवस पाण्याची समस्या गंभीर होतांना दिसत आहे. त्यामुळे आता पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी विचार करावा लागेल. बोअरवेल देखील आटत असल्याने पाणी बचतीसह रेनवॉटर हार्वेस्टिंग ही प्रणाली प्रभावी ठरणार आहे. रेनवॉटर सिस्टीम काळाजी गरज ठरणार आहे.

– भाऊसाहेब अकलाडे , उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.जळगाव

