जळगाव पारोळ्यात बनावट मद्याचा कारखाना उद्ध्वस्त Nikhil Wani











पारोळा, । चंद्रपूर येथे पकडण्यात आलेल्या बनावट दारूने भरलेला ट्रकचे धागेदोरे पारोळ्यात असल्याने चंद्रपूरचे पोलीस पोलिसांच्या पथकाने पारोळ्यातील कासोदा रोडवर असणार्‍या एका वसाहतीत एका घरात बनावट दारूचा कारखाना उद्ध्वस्त केल्याची घटना दि.26 रोजी मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. भूषण ठाकरे रा. फागणे (धुळे) दिपक पाटील (पुर्ण नाव गाव माहित नाही) हे दोघे जण देशी व विदेशी बनावट दारू तयार करून तिला बनावट लेबल व बुच लावून विक्री करण्याच्या उद्देशाने तयार करीत असल्याचे चंद्रपूर पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या संशयिताने सांगितले. त्यानंतर त्या ठिकाणी दाखवलेल्या घराचे कुलूप तोडून आत प्रवेश केला असता घरात बनावट दारू तयार करण्याचे साधने साहित्य व केमिकल्स मिळून आले. एक लाख 73 हजार 280 रुपये किमतीचे रॉयल स्ट्राँग गॅलेक्सी विस्की कंपनीच्या सीलबंद 180 एम एल मापाच्या काचेच्या 912 भरलेल्या बाटल्या 19 खोक्यांमध्ये त्यावर इंग्रजीत नाव, 1440 रुपये किमतीच्या टँगो कंपनीच्या खाली वाटल्या 10 खोक्यांमध्ये प्रत्येक खोक्यात 48 बाटल्या काचेच्या 48 हजार रुपये किमतीचे रॉयल स्टेज बिरसी विस्की कंपनीच्या सिलमन 180 ई-मेल मापाच्या काचेच्या 480 रिकाम्या बाटल्या दहा खोक्यांमध्ये त्यावर इंग्रजीत पत्ता असलेला, 1500 रुपये किमतीच्या बिसलेरी मिनरल पिण्याचे पाण्याचे 10 खोके प्रत्येक खोक्यात 10 बाटल्या असे एकूण शंभर वाटल्या, प्लास्टिकच्या सीलबंद, सात हजार रुपये किमतीचे अवधूत कंपनीचे इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्सर मशीन जुवाकीअ, 1386 रुपये किमतीचे केवा कंपनीचे थ्री बर्डस नावाचे 500 ग्रॅमची काचेची बाटली त्यात बनावट दारु तयार करण्यासाठी वापरण्यात येणारे केमिकल, 20 हजार रुपये किंमतीचे दारुची बाटलीचे बुच सिल करण्याचे दोन मशीन, 4 हजार रुपये किंमतीचे एक टेक्समो कंपनीची पाण्याची इलेक्ट्रिक मोटर त्यास वायर व निळ्या रंगाचा पाईप लागलेला एक हजार रुपये किमतीचा एक स्टीलचा पिंप वर स्टीलचे झाकण व खाली नळ असलेले त्या अर्धा केमिकल भरलेले पाच हजार रुपये किमतीचे दोन प्लास्टिकचे बाटला त्यात काळपट रंगाचे केमिकल भरलेले दहा हजार रुपये किमतीची एक निळ्या रंगाची फायबरची दोन शे लिटरची टाकी त्याच अर्धवट केमिकल भरलेले, 1500 रुपये किमतीच्या दोन निळ्या रंगाच्या फायबरच्या रिकाम्या टाक्या, 18 हजार रुपये किंमतीच्या सहा गोण्या रॉकेट देशी दारूच्या बाटल्याचे सिलचे बुच भरलेले, 9 हजार किंमतीच्या टँगो कंपनीच्या देशी दारूच्या बाटल्यांचे सिलचे बुच 3 गोण्या, पाच हजार रुपये किंमतीचे मॅकडोवल नंंबर 1 चे बुचचे एक कार्टून, एक हजार रुपये किंमतीच्या 90 एम एल मापाच्या 13 गोण्या प्लॅस्टीकच्या बाटल्या, 500 रुपये किंमतीचे रॉकेट संत्रा देशी दारूचे कागदी लेबल असे एकूण 2,64,406 रुपये एकूण. मुद्दे माल सिल बंद केला असून याचा सविस्तर पंचनामा पो उ नि जितेंद्र खैरनार यांनी केला आहे.

याबाबत पारोळा पोलिसात भूषण ठाकरे (रा. फागणे, धुळे) दिपक पाटील (पुर्ण नाव गाव माहित नाही) यांनी गैर कायदा शरीरास घातक असलेली बनावट दारु विक्री करीता तयार करण्याचा कारखाना उभारून संबंधीत कंपनीचे बनावट बुच व कागदी लेबल तयार करून संबंधीत कंपनीची व बनावट दारु बनवुन ग्राहकांची फसवणूक केली म्हणून त्यांच्याविरुद्ध भादवि कलम 328, 420, 468, महाराष्ट्र प्रोव्ही अ‍ॅक्ट कलम 65 (क) (रव) (च) प्रमाणे नोंद करण्यात आली आहे. दरम्यान मध्य रात्री धाड टाकलेल्या बनावट देशी, विदेशी दारुचा कारखान्याचा खरा मालक कोण याचा शोध घेण्याचे आव्हान पोलिसांसमोर ठाकले आहे. हा कारखाना पारोळा पोलिसांना माहीत नव्हता का? डी. बी व गोपनीय विभागास माहीत नाही, तो कारखाना चंद्रपूर पोलिसांनी उद्ध्वस्त केल्याने चर्चा सुरू होती.

