जळगावच्या सराफा बाजारातील 30 लाखांची उलाढाल ठप्प

लालचंद अहिरे

जळगाव । शहरातील सराफा बाजारात गेल्या तीन दिवसांपासून बंगाली सोनारी कारागीर विश्वकर्मा जयंतीनिमित्त सुट्टीवर आहेत. त्यामुळे सराफा बाजारात दाग-दागिण्यांची नक्षी आणि दागिने घडविण्याचे काम बंद आहे. परिणामी जळगावच्या सुवर्णनगरीतील 30 लाखांची उलाढाल ठप्प झाल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. जळगाव शहरात गेल्या अनेक वर्षांपासून 10 हजाराच्या आसपास बंगाली सोनारी कारागीर काम करीत आहेत. दरवर्षी विश्वकर्मा जयंतीनिमित्त हे बंगाली सोनारी कामगार तीन दिवस विश्वकर्मांच्या मूर्तीची विधीवत स्थापना करुन त्यांची पूजा आणि अर्चा करुन उत्सव साजरा करतात. दरवर्षी 17 सप्टेंबर रोजी विश्वकर्मा यांची जयंती येत असते. मात्र 20 वर्षांनंतर या वर्षी दि. 18 सप्टेंबर रोजी विश्वकर्मा जयंती आल्याचा योग निर्माण झाला आहे. विश्वकर्मा यांची विधीवत स्थापना दि. 18 रोजी करण्यात आली. दि. 18 ते 20 सप्टेंबर दरम्यान तीन दिवस बंगाली सोनारी कारागिर या उत्सवामध्ये सहभागी होवून मनोभावे पूजा करुन सुख-शांतीसाठी प्रार्थना केली जात आहे. दि. 20 सप्टेंबर रोजी शोभायात्रा काढून या उत्सवाचा समारोप करण्यात येणार आहे. महाप्रसाद वाटप करुन त्याची सांगता करण्यात येणार आहे. सराफा बाजारात 90 टक्के बंगाली कारागिर असून 10 टक्के मराठी-मारवाडी कारागिर काम करीत आहे. बंगाली सोनारी शिकाऊ कारागिराला 500 रुपये रोज तर त्यापेक्षा चांगली घडवण करणारा व नक्षीकाम करणार्‍या कारागिराला 700 रुपये रोज तर सर्वप्रकारची दागदागिणे आणि नक्षीकाम करुन घडविणार्‍या कारागिराला एक हजार रुपये रोज दिला जातो. गेल्या तीन दिवस सराफ बाजारातील कामकाज बंद असल्याने जवळपास 30 लाखांची उलाढाल ठप्प झाल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. बंगाली असोसिएशनतर्फे उत्सव

विश्वकर्मा देवाची विधीवत स्थापना केल्यानंतर तीन दिवस कोणत्याहीप्रकारचे दागदागिने घडविण्याचे काम बंगाली सोनारी कारागिर करीत नाही. तीन दिवस बंगाली असोसिएशन अंतर्गत विश्वकर्मा जयंतीसह विविध धार्मिक कार्यक्रम राबविले जातात. विश्वकर्मा उत्सवही जल्लोषात आणि मनोभावे पूजा करुन साजरा करण्याकडे बंगाली सोनारी कारागिरांचा कल असतो. असे सोमेन घोडाई, शांती पांझा यांनी ‘देशदूत’शी बोलतांना सांगितले.

