जळगाव शहरात दोन दिवसाआड पाणी

जळगाव । शहराचा पाणीपुरवठा तीन दिवसाऐवजी दोन दिवसाआड करण्यात येणार असून याची अंमलबजावणी 3 ऑक्टोबरपासून करण्यात येणार असून शहरवासीयांना दोन दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्यात येणार असल्याचे अभियंता डी.एस. खडके यांनी स्पष्ट केले. दोन दिवसाआड पाणी मिळणार असल्याने शहरवासीयांनाही सुखद दिलासा मिळणार आहे. शहरवासीयांकडून दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात यावा अशी मागणी गेल्या काही दिवसापासून करण्यात येत होती. यास अनुसरून नुकतीच महापौर, उपमहापौर, आमदार यांनी संबंधित अधिकार्‍यांसोबत एक बैठकही घेतली होती. या बैठकीत पाणीपुरवठ्याबाबत चर्चाही करण्यात आली होती. नुकत्याच झालेल्या महासभेतही पाणी पुरवठा दोन दिवसाआड करण्यात यावा याबाबत सदस्यांनी मागणी केली होती. या मागणीवेळी शिवसेना सदस्यांसह सत्ताधारी सदस्यांचा समावेश होता. मात्र त्यावेळी वाघूर धरणातील पाणीपुरवठा हा जेमतेम 50 ते 52 टक्केपर्यंतच पोहचलेला होता यामुळे आताच दोन दिवसाआड पाणी पुरवठा करणे शक्य नाही, शासनाचे पाणी वाटप धोरणही 1 नोव्हेंबर पासून ठरविले जाते असे कारण त्यावेळी अभियंता खडके यांनी सभागृहाला सांगितले होते. शहरवासीयांमध्ये समाधान

समाधानकारक पाणीसाठा शहराला पाणीपुरवठा करणार्‍या वाघूर धरणात मोठ्या प्रमाणावर पाणी साचल्याने तसेच बहुप्रतीक्षीत असलेली मागणीही दोन आठवड्यानंतर पूर्ण होणार असल्याने एक सुखद समाधान प्रत्येक शहरवासीयांच्या चेहर्‍यावर दिसून येत आहे. गतवर्षी पासून शहरवासीयांचे पाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर हाल सोसावे लागले. पाच ते सहा दिवसाआड शहरवासीयांना पाणी मिळत होते तर वाढीव वस्त्या, प्रभाग क्र. 19 अशा काही भागात तब्बल 10 ते 12 दिवसाआड पाणी येत होते. तेही पुरेशा प्रमाणात मिळत नव्हते. पाण्याचा दाब कमी असल्याने जेमतेम पाणी मिळत होते. पाण्यासाठी वणवण भटकंती शहरवासीयांना करावी लागत होती. सुदैवाने यंदा वरुणराजाने धो धो पाउस पाडल्याने पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न मिटल्याचे समाधान शहरवासीयांमध्ये व्यक्त होत आहे. महापौरांकडून आयुक्तांना पत्र

शहरवासीयांना 1 ऑक्टोबरपासून दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यात यावा याबाबत आदेश महापौर सीमा भोळे यांनी शहर अभियंत्यांना दिले होते तसेच याबाबतचे पत्र महापौरांनी आयुक्तांकडे दिले होते. 1 आक्टोबरपासून शहरवासीयांना दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्यासाठी यंत्रणा सज्ज करा असेही पत्रकात महापौरांनी म्हटले होते. या पत्राचा सारासार विचार करुन व शहरवासीयांना दोन दिवसाआड पाणी पुरवठा करणे आता शक्य असल्याने आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे, उपायुक्त, शहर अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अभियंता यांनी वाघूर धरणातील पाणीपुरवठ्याचा आढावा घेतला. दुरूस्तीची कामे 30 पयर्र्ंत

पाणीपुरवठ्यासाठी योग्य त्या दुरूस्त्या, उपाययोजना करण्याचेही शहर अभियंत्यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना सूचना दिल्या आहेत. 3 ऑक्टोबरपासून दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे. व्हॉल्व्ह दुरूस्ती, पाईप लाईन चेक करणे आदी कामे 30 सप्टेंबरपयर्र्त करण्यात येतील. तसेच गतवर्षी वारंवार होणार्‍या गळत्या कशा टाळता येतील त्यादृष्टीनेही उपाययोजना सुरु असल्याचे खडके म्हणाले. वरुणराजाची कृपा

यंदाच्या पावसाळ्याने शहरवासीयांना सुखद दिलासा दिला असून जिल्हयात वरुणराजाने चांगली कृपा केली आहे. गेल्या 10 ते 12 वर्षाचे रेकॉर्ड वरुणराजाने मोडले असल्याचे जुण्या जाणकारांकडून बोलले जात आहे. त्यामुळे यंदा तब्बल 108 टक्के पावसाची नोंद केली आहे. यामुळे आजअखेर वाघूर धरण हे 87 टक्के भरले असून येत्या काही दिवसातच हे धरणसाठ्याची नव्वदी पार करणार असल्याचे चित्र आहे.

