जळगाव वर्षभरापासून फरार आरोपीस अटक











भुसावळ | खुनाच्या गुन्ह्यातील फिर्यादी व साक्षीदारांना धमकावल्या प्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील वर्षभरापासून पसार असलेल्या आरोपीला बाजार पेठ पोलिसांनी अटक केल्याची कारवाई दि. ६ रोजी रात्री ११ वाजेच्या सुमारास केली. मिळालेल्या माहितीनुसार,दि ५.सप्टेंबर १७ रोजी रात्री ९ वाजेच्या सुमारास शहरात शिवाजी कॉंम्प्लेक्स जवळ आरोपी राजेंद्र ऊर्फ गोलु ऊर्फ गणेश सुभाष सावकारे (वय २३, रा. तुळजाभवानी मंदिर न्यु ऐरीया वार्ड, भुसावळ) याने मयत ललित (उर्फ) विक्की हरी मराठे (वय २२) याचा खुन केला आहे. याबाबत बाजार पेठ पोलिसात खुनाचा गुन्हा दाखल आहे. या गुन्ह्यात त्याला अटकही करण्यात आली होती. त्यानंतर दि.२० डिसेंबर १७ रोजी त्याला जामीन झाला होता. त्यानंतर त्याने दि.१७ एप्रिल २०१८ रोजी या गुन्ह्यातील फिर्यादी व साक्षीदारांना मारहाण, शिवीगाळ करुन जिवे ठार मारण्याची धमकी दिली. याबाबतही पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यातही त्याला पुन्हा अटक करण्यात आली होती व दि.२१ एप्रिल १८ रोजी आरोपीचा जामीन झाला होता. यानंतर फिर्यादी व साक्षीदारांनी औरंगाबाद खंडपीठात आरोपिचा जामिन रद्द करण्यासाठी केस दाखल केली होती. तेव्हा खंडपीठाने त्याचा जामीन दि. २८ ऑगस्ट १८ रोजी रद्द केला होता. तेव्हा या गुन्ह्यात त्याच्याविरुद्ध पकड वारंट निघाल्यापासून आरोपी पसार होता. आरोपी राजेंद्र (उर्फ) गोलु (उर्फ) गणेश सुभाष सावकारे हा दि.६ रोजी रात्री ११ वाजता शहरातील नॅशनल हायवे क्र. ६ वर गुरुकुलकडे आला असल्याच्या गुप्त माहीतीवरुन डीवायएसपी गजानन राठोड, पो.नि. दिलीप भागवत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पो.ना. दिपक जाधव, पो.कॉं कृष्णा देशमुख, प्रशांत चव्हाण, उमाकांत पाटील, प्रशांत परदेशी यांनी त्यास ताब्यात घेतले. त्याला दि.७ रोजी न्यालयात हजर केले असता न्यालयाने त्याची जळगाव रवानगी केली.

