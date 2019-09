जळगाव जिल्हा बँक नोकरभरती रद्द करण्यासाठी खंडपीठात याचिका Nikhil Wani Share











जळगाव | येथील जिल्हा बँक नोकर भरतीमध्ये समांतर आरक्षण लागू करण्यासाठी एस.सी.एस.टी. रिझर्व्हेशन ऍक्शन कमिटीने पाठपुरावा केला होता. मात्र, या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केल्याने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात रिझर्व्हेशन ऍक्शन कमेटीचे राज्य अध्यक्ष राजेश सोनवणे यांनी याचिका दाखल केली आहे. दि. जळगाव मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. जळगाव या बँकेने १ ऑगस्ट रोजी कारकून या पदाच्या दिलेल्या जाहिरातीमध्ये अनुसूचित जाती जमाती, इमाव, वि.जा.भ.ज. व वि.मा.प्र. तसेच समांतर आरक्षण, एस.ई.बी.सी. १२ टक्के व आर्थिक मागास आरक्षण १० टक्के करीता पदे राखीव नसल्याने तसेच वयाची मर्यादा शासन निर्णय डावलून प्रसिध्द केल्याने सदरची भरती प्रक्रिया रद्द करण्याबाबत एस.सी.एस.टी. रिझर्व्हेशन ऍक्शन कमिटीचे राज्य अध्यक्ष राजेश सोनवणे यांनी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, प्रधान सचिव श्रीमती अ.भा.शुक्ला, सहकार आयुक्त, कार्यकारी संचालक जेडीसीसी बँक, जळगाव यांना लेखी निवेदन सादर केले होते. तरीही सदरची भरती प्रक्रिया रद्द न झाल्याने पत्रकार भवन जळगाव येथे २६ ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषद घेवून जिल्हा बँकेची भरती प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी मा.उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे याचिका दाखल करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्याअनुषंगाने खंडपीठात जनहित याचिका क्र. २७८४०/२०१९ ही दाखल करण्यात आली असून त्या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार असल्याचे पत्रकाव्दारे कळविले आहे. दि. जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. जळगाव या बँकेने १ ऑगस्ट रोजी कारकून या २२० पदांसाठी जाहीरात प्रसिध्द केलेली आहे. सदर पदांच्या भरतीकरीता २० ऑगस्टपर्यंत अर्ज मागविणयात आले होते. आरक्षण कायदा २००४ नुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आर.के.सबरवाल व इतर पंजाब राज्यप्रकरणी शासनाच्या सा.प्र.वि.१६-ब विभागाच्या १८ ऑक्टोबर १९९७ च्या शासन निर्णय तसेच सा.प्र.वि. १६-ब दि. ५ नोव्हेंबर २००९ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदी डावलून मागासवर्गींयांकरीता पदे आरक्षित ठेवलेली नाहीत. तसेच शासन निर्णय सा.प्र.वि. कार्या. १२ दि. २५ एप्रिल २०१६ मधील तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीकरिता खुल्या उमेदवारांसाठी ३८ वर्षे व मागासवर्गीय उमेदवारांसाठी ४३ वर्षे वयाची मर्यादा असतांना बँकेने वयाची मर्यादा २१ व कमाल ३० वर्षे अशी शासन निर्णय डावलून केली असल्याने बँकेने प्रसिध्द केलेली जाहिरात रद्द करण्यात यावी. अशी मागणी एस.सी.एस.टी. रिझर्व्हेशन ऍक्शन कमिटीव्दारे खंडपीठात जिल्हाध्यक्ष चेतन नन्नवरे यांच्यावतीने दाखल करण्यात आली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकिल ऍड. किशोर संत हे काम पाहत आहेत.

