जळगाव यावल- रावेर तालुक्यात पावसाची शंभरी Nikhil Wani Share











जळगाव | ऑगस्टच्या अखेरीस श्रीगणेशाच्या आगमनासह जिल्ह्यासह परिसरात दमदार पावसाने हजेरी लावली असून आतापर्यंत यावल १००.४ व रावेरमधे १०२.७ तर माघारलेल्या चाळीसगाव तालुक्यात देखील ७२.५ टक्के सरासरी नोंदवली आहे. यावलची ६९७.५ तर रावेरची ६६८.३ मिलीमिटर वार्षिक सरासरी असून ही सरासरी सप्टेंबरच्या पहिल्याच सप्ताहात पार झाली आहे. तर इतर तालुक्यात देखील ८० टक्क्यांच्या जवळपास पावसाची नोंद होत आहे. जिल्ह्यासह परिसरात आतापर्यत पावसाची वार्षिक सरासरी ८७.७ टक्के असून मोठया प्रकल्पापैकी गिरणा ८२ तर वाघूरची ५७ टक्क्यांकडे वाटचाल सुरु आहे. याव्दारे आगामी रब्बी पिकांसाठी सिंचनाची तरतूद होईल असे चित्र दिसून येत आहे. ऑगस्टअखेरच्या पावसाने दिलासा जिल्हा परीसरात दहा पंधरा दिवसांची विश्रांती घेवून पुन्हा पावसाने आगस्ट महिन्याच्या अखेरीस हजेरी लावत वार्षिक सरासरी ८७.६ टक्के सरासरी गाठत गेल्या दोन वर्षाची भर काढली आहे. गेल्या वर्षी ५ सप्टेंबर पर्यत केवळ ६२.३ टक्के सरासरी पावसाची नोंद करण्यात आली होती. यावर्षी देखिल मॉन्सूनच्या सुरुवातीपासून १५ ते २० दिवसांची दडी मारली होती बळीराजाला ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या दमदार पावसाने धीर आला आहे. ५७२.४ मिलिमीटर पाऊस जिल्हयाची वार्षिक सरासरी पावसाची नोंद ६६३.३ मि.मी अपेक्षीत असून आतापर्यत ८७२७ मि.मी.सह एकूण सरासरी ५८१.१ मि.मी.सह ८७.७ टक्कें पावसाची नोंद झाली असून गतवर्षी ६ सप्टेबर रोजीची नोंद केवळ ४१७.२सह वार्षिक ६३.१ टक्केअशी करण्यात आली होती. त्यानुसार आज ६ सप्टेबर रोजीची जळगाव ०.० मि.मी (८३.१टक्के) जामनेर १.५(९२.०), एरंडोल२.०(८९.२), धरणगाव०.०(८२.२), भुसावळ ०.१(९३.६), यावल ०.८(१००.४), रावेर ६.७(१०२.७), मुक्ताईनगर ०.०(९८.०),बोदवड ०.६(८८.८) पाचोरा ०.७(८०.१), चाळीसगांव २.१(७२.५), भडगांव४.५(७६.१), अमळनेर ०.३(८३.०), पारोळा ०.०(८४.९), चोपडा १.१(८८.९र्)ें एकूण १७.१ मि.मी सह वार्षिक सरासरी १.१ मि.मी. तर १०जून ते आतापर्यत ८७२७.८ मि.मी म्हणजेच ५८१.१ मिलीमिटर पावसाची वार्षिक सरासरीसह ८७.७ टक्के नोंद झाली आहे. या पावसाने जिल्हा परिसरातील मध्यम प्रकल्प पुर्णत्वाच्या मार्गावर आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील प्रकल्प वाहतात ओव्हर फ्लोने अभोरा,मंगरूळ,सुकी,तोंडापूर १००, हिवरा ३०.३३,बहुळा ६७.६१,अंजनी २७.९२,गुळ ६९.७१,बोरी ९३.३८टक्के अशी स्थिती आहे तर नाशिक जिल्हयातील चणकापूर, अर्जुनसागर पुनद, हरणबारी, केळझर आदी प्रकल्पातून गिरणा पाणलोट क्षत्रात आवक होत आहे. यासह माणिकपुंज प्रकल्पात नुकतीच आवक झाली असून आजमितीस केवळ ९.९२ टक्के साठा होत आहे. त्यानुसार जिल्हयातील मोठया प्रकल्पात ६२.१७ तर मध्यमसह ९६ लघू प्रकल्पात ५८.४९ टक्के टक्के उपयुक्त जलसाठा असल्याचे पाटबंधारे विभागाने म्हटले आहे.

Tags: