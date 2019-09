जळगाव जळगाव रेल्वेस्थानकावर फुकट्या प्रवाशांकडून १ लाख ३३ हजारांचा दंड वसूल Nikhil Wani Share











भुसावळ | मध्य रेल्वेच्या भुसावळ विभागातील जळगाव स्थानकावर रेल्वे गाड्या व स्थानकावरील फुकट्या प्रवाशा विरुद्ध व अतिरिक्त सामान घेऊन प्रवास करणार्‍या प्रवाश्यांविरुद्ध ४ रोजी विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात आली.यात २७० केसेसमधून १लाख ३२हजार ७९० रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला. हि मोहिम वरिष्ट मंडल वाणिज्य व्यवस्थापक आर. के. शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक वाणिज्य प्रबधंक (टी.सी) अजय कुमार यांच्या उपस्तिथित राबवण्यात आली. पथकात ३१ तिकीट निरीक्षक व १ रेल्वे सुरक्षा बलाचा सहभाग होता. मोहीमेत तब्बल २७० केसेसमधून १ लाख ३२ हजार ७९० रुपया चा दंड वसूल करण्यात आला. यात बिना तिकीट प्रवास करणार्‍या ७२ प्रवाशांकडून ३५ हजार ४००, अनियमित प्रवास करणार्‍यां १९७ प्रवाशांकडून ९५ हजार २५० रुपये, बिना टिकिट बुक सामानच्या एक केसे मधून १४५० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. तिकीट चेकिंग स्टाफमध्ये एन. पी. अहीरराव, के. के. तनती, वाय. डी. पाठक, एल. आर. स्वामी, वि. के. संचन, एम. एन. चव्हाण, एम. के. राज, पि.एम. पाटील, एम. पी. नजरकर, एस. ए. दहिभाते, एस पी. मालापुरे, वाय. आर. नावकर, एस.एन. चौधरी, ए.एस.गायकवाड, मो रफीक, व्हि. पी. काले, ए. आर. सुरवाडकर,जे. ए. पाटील, राजेंद्र प्रसाद, ए.एस. एम. पुराणिक, पि. के. चर्तुवेदी, शेख इमरान, पि. के. सिंह, शेख जावेद यांच्यासह कर्मचारी उपस्थित होते.

