जळगाव | केंद्र तसेच राज्य शासनाच्या लोककल्याणार्थ असणार्‍या अनेक योजना अस्तीत्वात असून देखिल अधिकार्‍यांच्या उदासीनतेमुळे त्या सर्वसामान्यांपर्यत पोचतच नाहित, या कल्याणकारी योजनांची परीपूर्ण अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकार्‍यांनी लोकाभिमुख होण्याची गरज आहे. त्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांना कसा करून देता येईल यासाठी मिशन मोडवर काम करणे आवश्यक आहे असे खासदार उन्मेष पाटील यांनी जिल्हा विकास संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत बोलतांना सांगीतले. आपले सरकारचे मानधनाअभावी ग्रामरोजगार सेवकांसह ग्रामसेवकांचा संप सूरू असल्याने ग्रामस्थांना कोणतेही दाखले मिळत नाहीत, रहीवासी दाखला देण्यास बर्‍याच ग्रामसेवकांकडून मनाई करण्यात येते. यावर जिल्हाधिकारी यांनी गटविकास अधिकारी यांना मार्गदर्शन करून स्वयंघोषित पत्र जोडून संबधीत कागदपत्रांची पूर्तता करून देण्याची तजवीज करण्यात यावी असे सांगीतले नंतर शासनाच्या अनेक लोकाभिमुख योजना या कागदावरच रहात असून त्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसून लाभार्थी वंचित रहात असल्याने जिल्हयाच्या विकासाच्या योजना अपूर्ण राहून निधी खर्चच होत नसल्यान जिल्हा मागे पडत आहे. त्यासाठी योजनांसाठी आयोजित जिल्हा विकास संनियंत्रण समितीच्या बैठकीप्रसंगी ते बोलत होते. सर्वशिक्षा अभियान, माध्यान्ह भोजन सह या विभागाला निधी मिळूनही शाळा बैठका नाहीत, २७ लाख निधी मिळूनही आथीक वर्ष संपल्यानंतर देखिल केवळ ५३ हजार रूपये निधी खर्च झालेले आहेत. कोणतीही शालेय व्यवस्थापन समीती बैठक नाही सांगली येथून टे्रनिग बोलविण्यची निधी खर्च करावा लागतो, तसेच जिल्हयातील किती अंगणवाडया डीजीटल आहेत हे दोन वर्ष होउनही एकात्मिक बालविकास अधिकारी आर.आर तडवी यांना माहित नाही याचे दूर्देव आहे.अशी खंत देखिल खासदार पाटील यांनी बोलून दाखविली.रस्ते महामार्गाचे देखिल अधिकारी मुख्यमंत्री येतात तेव्हा साईडपट्टया भराव करत असतांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागते. इतर वेळी सर्वसामान्य जनतेला महामार्गाने जाताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. १४व्या वित्त आयोगांतर्गत कामे जिल्हयात १४ वा वित्त आयोगाचा निधी वितरीत होवूनही बरेच ठिकाणी कामे झालेली नाहीत, ग्रामीण भागात वैयक्तीक , तसेच सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकाम झाले आहे. सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकाम झालेत परंतु तेथे रस्ताच काय, पाणी वा दिवाबत्तीची सुविधाच नाही. त्यामुळे कामे होवूनही ती अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या निधी व काम करण्याची मानसिकता नाही. असे न करता कामे पूर्ण करून झालेली कामे जनतेसाठी आहेत. त्यातुन आरोग्य बाधीत होणार नाही असे जनप्रबोधनासाठी बोर्डदेखिल चुकीच्या जागी लागलेले आहेत. अधिकारी वर्ग कामचूकार जिल्हाच्या मुख्यालयी राहून बरेच अधिकारी कार्यालयात राहूनच योजनांची अंमलबजावणी कर्मचारी वर्गावर सोपवून मार्गस्थ होतात, बहुतांश योजना जिल्हा परीषदेच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसेवक सरपंच सदस्य यांच्या समन्वयातून होणे गरजेचे असते. परंतू आजच्या स्थितीत ग्रामपंचायत स्तरावर तसेच पंचायत समिती स्तरावर ग्राम पंचायत विभागाचे विस्तार अधिकार्‍यांशी प्रत्यक्ष बैठकीचे आयोजनच उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी बी.ए.बोटे यांनी केलेले नाही. पंचायत समितीला भेटी देखिल दिलेल्या नाहीत त्यामुळे बर्‍याच ठिकाणी ग्रामपंचायतीत ग्रामरोजगार सेवक तसेच आपले सरकार पोर्टलव्दारे सर्वसामान्यांना आधार कार्ड वा बोटांचे ठसे नियमित रित्या नोंदवून हि कोणत्याही योजनेची पूर्तता करून लाभ मिळत नसल्याचे पाचोरा पंचायत समिती सभापती बन्सीलाल पाटील यांनी सागीतले. तुम्ही अधिकारी शासनाचे कि कंपनीचे जिल्हा विकास संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत जिल्हयात असणार्‍या ११५१ ग्रामपंचायतीपैकी ४० ग्रामपंचायतींना अजूनही इ ग्राम सेवा नाही, केवळ १२ ग्रामपंचायतीत बायोमेट्रीक सिरटीम अस्तीत्वात आहे. जिल्हा परीषदेंतर्गत लाखो रूपयांचा निधी वितरित होवूनही अजूनही बर्‍याच ग्रामपंचायतींना मूलभूत दूरसंचार सेवा ,डिजीटल इंडिया, इ गव्हर्नन्स, आपले सरकार सारख्या योजनांची अंमलबजावणी करता येत नसल्याचे दूर्देव आहे. आपल सरकार केंद्र प्रत्येक ग्रामपंचायतीत असून केवळ २० रूपये कोणतीही फार्मची फी घेवून अर्ज भरता येतो परंतु ग्रामीण जनतेला खाजगी सीएससी केंद्रावर दोनशे रूपये देउन कामे करून घ्यावी लागत आहेत. ग्रामरोजगार सेवकांचे मानधन सहा महिन्यांपासून थांबले असल्याने ग्रामरोजगार सेवक व ग्रामसेवक संपावर आहेत. यावर खासदार उन्मेष पाटील यांनी बोटे यांना आपण किती वेळा पंचायत समितीस्तरावर बैठका घेतल्या व किती ग्रामपंचायतीना भेटी दिल्या आहेत अशी विचारणा करून अधिकार्‍याचा अपमान करावा असे नाही परंतु आपण कार्यालय सोडलेले नाही, आपण वातानुकुलित कक्ष सोडून सामान्य पातळीवर येवून जनतेत मिसळून कामे मार्गी लावा असे खासदार पाटील यांनी सांगीतले. स्वच्छ भारत योजनेंतर्गत शौचालये परंतु रस्तेच नाहीत दोन दिवसां पूर्वीच पाचोरा तालुक्यात कोल्हे येथे भेट दिली असता बहुतांश केंद्रावर ग्रामस्थांच्या रांगा लागलेल्या दिसून येतात याचा अर्थ कर्मचारी वेळच देत नाहीत असे दिसून येते. सभापती, गटविकास अधिकारी, यांनी समन्वय राखणे गरजेचे आहे भुसावळची तर अत्यंत दयनीय अवस्था आहे, तहसीलदारांच्या देखिल अनेक तक्रारी आहेत, स्वच्छ भारत अंतर्गत केवळ भिंती रंगवून कामे झाली त्याला अर्थ नाही, निधी खर्च होवून देखिल कामे अपूर्ण असल्याने जनतेला त्रासाला सामोरे जावे लागते, रस्ता नाही, मुख्य रस्त्यांची देखिल दूर्दशा अशी आहे कि पायी चालणे देखिल कठिण आहे. असे जिल्हाधिकारी डॉ. ढाकणे यांनी देखिल अधिकार्‍यांना मार्गदर्शन करतांना सांगीतले. आमचा गाव आमचा आराखडा वित्त आयोगाचा निधी असे अनेक योजनंाचे पैसे काढण्यात आले आहेत परंतु या निधीचा विनायोगच झालेला नाही,कमयोगी, पीएम किसान योजनेचे लाभार्थी संख्या कमी आहे सीएससी सेंटरचे एकदा नव्याने सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे, भूजल सर्वेक्षण योजनेतर्ंगत यावल रावेरचे निकष इतर तालुक्यांना लावून डार्क झोनमधे दाखवल्याने विहीरीच्या योजना घेता येत नाहीत, आपण शासनाचा पगार घेतो कामे ठेकेदारांची करतो असे बर्‍याच ठिकाणी दिसून येत असल्याचे खासदार यांनी अधिकार्‍यांना कानउघडणी करतांना सांगीतले. यांची होती उपस्थिती निधीची कमतरता नसताना कामे मार्गी लागत नाहीत. यावर स्पष्टीकरण देताना नहीचे सिन्हा यांनी दोन दिवसांत नवीन डिपीआरची कारवाईची वा कार्यारंभ आदेशाची प्रत पोचती करतो असे सांगीतले. यावेळी खासदार रक्षा खडसे, जि.प.अध्यक्षा ना.उज्ज्वला पाटील, महापौर सीमा भोळे, आमदार राजूमामा भोळे, जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे, जि.प.सीइओ डॉ.बी.एन.पाटील आदी अधिकारी पदाधिकारी समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

