जळगाव स्थायीवर घरकुल घोटाळा निकालाचे सावट Nikhil Wani











जळगाव | मनपाच्या काल झालेल्या स्थायी सभेत घरकुल घोटाळ्याच्या निकालाचे सावट दिसून आले. मूलभूत नागरी विकासांतर्गतचे विषय वगळता इतर विषयांमध्ये विरोधकांचा तटस्थचा पाढा कायम राहिला, तर सत्ताधाधिकार्‍यांनीही शेवटपयर्र्त सावध पवित्रा घेतला. सभापती जितेंद्र मराठे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल ४ रोजी सभा पार पडली. व्यासपीठावर सभापतींसह नगरसचिव सुनील गोराणे, आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे, उपायुक्त अजित मुठे, उपायुक्त उत्कर्ष गुटे, उपायुक्त मिनीनाथ दंडवते, कॅफो संतोष वाहुळे उपस्थित होते. सर्वानुमते मंजूर विषय या सभेत शासनाने वितरित केलेल्या २५ कोटीच्या मूलभूत नागरी विकासांतर्गत मनपा हद्दीत गोपाळपुरा नाला ते स्मशानभूमी पर्यतच्याा नाल्यास संरक्षक भिंत बांधणेकामी मक्तेदार सिध्दार्थ दधिच याचे निविदा रकमेवर १ कोटी, १७ लाख ६७ हजाराच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली हा विषय सर्वानुमते मंजूर झाला तसेच ५ कोटीच्या अनुदानांतर्गत मूलभूत नागरी विकासांतर्गत प्रिंप्राळा गटात ओपन स्पेसला चेनलिंक फेन्सींग करणे व गेट बसवणे, वीर सावरकर नगरात आर सी सी गटार बांधणेकामी योगराज पाटील यांचे निविदा रकमेवर नाल्यास संरक्षक भिंत बांधणेकामी मक्तेदार योगराज पाटील यांचाी ३१ लाख ७ हजाराच्या निवेदेस मान्यता देणे, मनपाच्या मूळ व वाढीव हद्दीचा एकत्रित विकास आराखडा सुधारित करणेसाठी १९६६ चे कलम २५ अन्वये जमीनीचा वापर नकाशा भौगोलिक माहिती प्रणाललीच्या आधारे तयार करणे, नकाशे संगणकीकृत करणेसाठी सहकार्य करणे, वापराचे क्षेत्रफळ तपशील सादर करणेकामी मक्तेदार झेनोलीथ जियो सर्व्हिसेस पुणे यांच्या ४ हजार ६०० च्या दरास मान्यता देण्यात आली, ममुराबाद पुलाच्या पृष्ठ भागाचे लेव्हलपर्यत नवीन पाईप लाईन टाकणेकामी ३ लाख १४ हजाराच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. शिवसेना तटस्थ असलेले विषय या सभेत कै. नानीबाई अग्रवाल दवाखान्याच्या मागील बाजूस प्रभाग २ चे कार्यालयाची जागा डायग्नॉस्टीक सेंटरसाठी ओम साई ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान संस्थेस पीपीपी तत्वावर देणे, मनपा हद्दीतील संपूर्ण मालमत्तांचा डाटा संगणकीकृत करणे, मिळकत मूल्यांकन करणे, कर आकारणी करणे कामी कन्सल्टंटचे दयक अदायगी करणे, थकबाकीदारांच्या मिळकतीचा लिलाव करण्याचा प्रस्तावावर निर्णय घेणे, शिकावू उमेदवारांची ५१ पदांची नेमणूक आदी प्रस्तावांवर तटस्थची भूमिका घेतली. पाण्यासाठी दोन महिन प्रतिक्षा आजच्या स्थितीला वाघूरच्या पाणीसाठा ५० टक्केच्या वर गेलेला असतांनाही दोन दिवसाआड पाणी पुरवठा करण्यासाठी अद्यापही तब्बल दोन महिने वाट पहावी लागणार आहे. शहर अभियंत्यांनी आताच दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा करणे शक्य नाही, यावर आयुक्तांचे मत घेवू, तसेच नोव्हेंबरला पाणीवाटपाचे धोरण वरिष्ठ पातळीवरुन ठरवण्यात येते, पालकमंत्री डिपीडीसीत ठरवतात तेव्हा निर्णय घेणे उचित राहील असा खुलासा शहर अभियंत्यांनी यावेळी केला. शिवसेना नगरसेवक नितीन बरडे यांनी ही मागणी लावून धरली होती. यासह शिवाजीनगर येथील हॉस्पिटल तसेच मूलतानी हॉस्पिटलमध्ये सोयी-सुविधा मंजूर करण्यात आल्या. ‘या’ विषयांवर वातावरण तप्त आव्हाणे शिवारातील घनकचर्‍यावर शास्त्रोक्त पध्दतीने बायोमायनिंग प्रक्रियेद्वारे निरोपयोगी कचर्‍याचे विल्हेवाट लावणेकामी निविदाकार ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंट सेल प्रा. लि. यांची निवदा स्वीकृत करणेबाबतचा निर्णयावर सत्ताधार्‍यांनी सावध भूमिका घेत हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला. या विषयावर सभेत वादंग झाले. हा विषय मंजूर झाला पाहिजे होता असे आयुक्तांचे म्हणणे होते. तसेच हा विषय तात्पुरता स्थगित ठेवून दोनचार दिवसात निर्णय घेवू असे नगरसेवक सुनिल खडके, सभापती मराठेंचे म्हणणे होते मात्र असे करता येत नसल्याचे आयुक्तांनी बजावले नंतर हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला. तसेच आव्हाणे शिवारात मंजूर घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पची उभारणी करणेकामी लक्ष्मी कंन्स्ट्रक्शन कंपनी औरंगाबाद यांची १४ कोटी ४४ लाखाची निविदा स्वीकारणे यावरही वादंग उठले. वर्क टू वर्क मध्ये प्रोसीजरमध्ये हा विषय यावा असे आयुक्तांचे म्हणणे होते. मात्र हाही विषय सत्ताधार्‍यांनी सावध भूमिका घेत स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला. अल्प थकितांच्या मालमत्ता लिलावास शिवसेनेचा विरोध मालमत्ता कर न भरणारे १ ते सव्वा लाखाची थकबाकी असणार्‍यांचा लिलाव करणेचा ठरावास शिवसेनेचा विरोध होता. लहान थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यापेक्षा मोठ्या मालमत्ता थकित व गाळे थकितांवर कारवाई करा असे शिवसेनेचे म्हणणे होते, यातील जे लोक या रकमेपैकी ५० ते ६० टक्के रक्कम भरणार्‍यांना यातून सूट दिली जाईल, रकम भरण्यास त्यांना वेळही दिला जाईल असे आयुक्तांनी सांगितले. या विषयावर काही वेळ सत्ताधारी व विरोधकात तुतूमेमै… झाली. यावर बोलतांना आयुक्त म्हणाले की, लिलाव आज होणार होते. काही मालमत्तेच्या बाबत नाममात्र बोली कुणी लावलीच नाही असे आयुक्तांनी सांगितले. यात काही थकितदार हे १९९५ पासून आहेत तर काही २००८ पासून तर काही तीन चार वर्षापासून आहेत. ज्यांच्याकडे वर्षानुवर्षे थकबाकी आहे त्यांचेवर कारवाई करा असा सूर विरोधकांकडून व्यक्त होत होता. परंतु कारवाईस कुठे तरी सुरुवात व्हायला पाहिजे म्हणून सर्वच थकबाकीदारांना लिलावाची कारवाईचा निर्णय घेतल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.

