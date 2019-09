जळगाव जळगाव जिल्ह्यात पावसाने गाठली ८६.३ टक्के सरासरी Nikhil Wani Share











जळगाव | श्रीगणेशाच्या आगमनाच्या दिवशी श्रावणाच्या अखेरीस जिल्हा परीसरात दमदार पावसाने हजेरी लावली असून सर्वात जास्त पाउस भडगांव तालुक्यात ४९.० तर सर्वात कमी धरणगाव येथे ०.० मि.मी,सह जिल्हयात २ सप्टेबर रोजी सरासरी १७.०मि.मी.सह ८६.३ टक्के वार्षिक सरासरीची नोंद झाली असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने म्हटले आहे. जिल्हा परीसरात गेल्या दहा पंधरा दिवसांची विश्रांती घेवून पुन्हा पावसाने आगस्ट महिन्याच्या अखेरीस हजेरी लावत वार्षिक सरासरी ८६.३ क्के सरासरी गाठत गेल्या दोन वर्षाची भर काढली आहे. गेल्या वर्षी २ सप्टेंबर पर्यत केवळ ६२.३ टक्के सरासरी पावसाची नोंद करण्यात आली होती. यावर्षी देखिल मॉन्सूनच्या सुरुवातीपासून १५ ते २० दिवसांची दडी मारली होती पुन्हा यावर्षी देखिल दुष्काळास सामोरे जावे लागते कि काय या धास्तीने मेटाकुटीस आलेल्या बळीराजाला ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या दमदार पावसाने धीर आला आहे.त्यामुळे खरीपाचे पिक बर्‍यापैकी हाती येईल असे चित्र जिल्हा परीसरात आहे. सरासरीची नोंद जिल्हयाची वार्षिक सरासरी पावसाची नोंद ६६३.३ मि.मी अपेक्षीत असून जळगाव ४.९ मि.मी (८३.१टक्के) जामनेर १८.६(९१.६), एरंडोल३०.८(८८.९), धरणगाव०.०(८२.२), भुसावळ १.३(९३.६), यावल ३.०(९९.८), रावेर २७.६(९५.२), मुक्ताईनगर ०.०(९८.०),बोदवड ०.६(८८.७) पाचोरा २५.९(७७.७), चाळीसगांव २६.०(६८.३), भडगांव ४९.०(७६.१), अमळनेर ९.१(७७.६), पारोळा २६.०(८४.३), चोपडा ३३.०(८८.५र्)ें एकूण २५५.७मि.मी सह १७.० मि.मी. तर १०जून ते आतापर्यत ८५८६.७ मि.मी म्हणजेच ५७२.४ मिलीमिटर पावसाची वार्षिक सरासरीसह ८६.३ टक्के नोंद झाली आहे. बोदवड,यावल,अमळनेर,चाळीसगांव तालुक्यात भुईमूग सरासरी ७८ टक्के तर सूर्यफूल लागवडीचे केवळ जामनेर तालुक्यात ५ टक्के क्षेत्र आहे. पारोळा तालुका वगळता अन्य ठिकाणी सोयाबीनचे क्षेत्र सूमारे ७६ टक्के तर जळगाव तालुक्यासह जिल्हाभरात खरीप लागवडीखालील क्षेत्र सुमारे ८९ टक्के आहे. जिल्हा परीसरात सर्वात जास्त कापसाचे सुमारे ५लाख, ५हजार, २९० हेक्टर लागवडीचे क्षेत्र आहे. मका ८४हजार ६०४, ज्वारी ३८ हजार८८६, बाजरी ११हजार ७९३ हेक्टर तर तुर १२७१९, मूग २३६९२, उडीद २००४४ अशी एकूण सरासरी ८९ टक्के लागवडीखालील क्षेत्र आहे. वार्षिक सरासरी पाऊस वार्षिक सरासरीनुसार ५७२.४ मिलीमिटर पाउस ः यावल तालुक्यात ९९.८ टक्के सरासरीची नोंद जिल्हयाची वार्षिक सरासरी पावसाची नोंद ६६३.३ मि.मी अपेक्षीत असून जळगाव ४.९ मि.मी (८३.१टक्के) जामनेर १८.६(९१.६), एरंडोल३०.८(८८.९), धरणगाव०.०(८२.२), भुसावळ १.३(९३.६), यावल ३.०(९९.८), रावेर २७.६(९५.२), मुक्ताईनगर ०.०(९८.०),बोदवड ०.६(८८.७) पाचोरा २५.९(७७.७), चाळीसगांव २६.०(६८.३), भडगांव ४९.०(७६.१), अमळनेर ९.१(७७.६), पारोळा २६.०(८४.३), चोपडा ३३.०(८८.५र्)ें एकूण २५५.७मि.मी सह १७.० मि.मी. तर १०जून ते आतापर्यत ८५८६.७ मि.मी म्हणजेच ५७२.४ मिलीमिटर पावसाची वार्षिक सरासरीसह ८६.३ टक्के नोंद.

