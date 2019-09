जळगाव विकासाचे पहिले पाऊल Nikhil Wani Share











जळगाव | लहान मोठे उद्योगांना कच्चा माल वेळेत पोचून तयार झालेला पक्का मालाचे दळणवळण सेवेच्या दृष्टिने रेल्वे,बस,खाजगी मालवाहूतुकीतून फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. या उद्देशातुन जळगाव मुंबई विमानसेवा सुरु झाल्यास भविष्यात बाहेरील तसेच स्थानिक उद्योजक व्यावसायीक पुढे येतील व उद्योगाला चालना मिळेल. शिक्षण,नोकरी,उद्योग,व्यवसायीकांसह बससेवेचे महागडे भाडे तसेच ७ ते १५ तासांचा वेळेचा अपव्यय करून इच्छित ठिकाण गाठण्यासाठी जिल्हयाच्या ठिकाणी विमानतळ सुविधा आहे, परंतु या सेवेचा उपयोग होत नव्हता. आज खर्‍या अर्थाने विकासाचे पहिले पाउल अहमदाबाद, जळगांव ते मुंबई विमानसेवेव्दारे पडले आहे. आगामी काळात हैदराबाद तसेच मुंबईमार्गे कोल्हापूर येथे विमा नसेवा लौकरच शहरवासीयांसाठी उपलब्ध होणार आहे असे खासदार उन्मेष पाटील यांनी ट्रूजेट या विमानसेवेच्या जळगाव मुंबई विमान उड्डाणप्रसंगी हिरवी झेंडी देताना सांगीतले. जळगाव मुंबई विमानसेवेला रविवार १ सप्टेबरपासून पुन्हा सुरवात झाली असून सकाळी १०.३८ वाजता अहमदाबाद येथून ६२ प्रवाशांना घेउन जळगाव विमानतळावर ट्रूजेटचे विमान उतरले. यात जळगावचे ५८ प्रवासी नव्याने घेउन मुंबईकडे ११.३० वाजता झेपावले. अहमदाबादहून आलेल्या प्रवाशांचे स्वागत उपस्थित मान्यवरांनी केले. यावेळी खासदार उन्मेष पाटील, आ.चंदूलाल पटेल, जिल्हाधिकारी डॉ.अविनाश ढाकणे,पोलिस अधिक्षक डॉ.पंजाबराव उगले,विमान प्राधीकरणचे सुधीर मगीरवार,दाल मिल असो.चे प्रेम कोगटा, भरत अमळकर, व्यापारी असो.चे पुरुषोत्तम टावरी, प्राधिकरणचे अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी आदी उपस्थित होते. सामान्यांनाही आवाक्यात अनेक मुलभुत सुविधा शहरात जिल्हयाच्या ठिकाणी आहेत अनेक नागरीक अहमदाबाद ,मुंबई सारख्या उद्योगधंदे व्यवसायाच्या निमीत्ताने स्थायीक असून कमी वेळात पोचण्यासाठी आवश्यक असणारी हवाई विमानसेवा आता सर्वसामान्यांना अवघ्या एक ते दिड तासात पोचणे शक्य होणार आहे. मुंबईसाठी ७२ प्रवाशांच्या क्षमतेचे ट्रू जेट या खाजगी विमानसेवेव्दारे १हजार२९९ रूपये तर अहमदाबादसाठी १हजार९९ रूपये प्रवासशुल्कात सर्वसामान्यांना सेवा आहे. जिल्हा नियोजन विकास निधी अंतर्गत चालना डिपीडीसीच्या निधींतर्गत ना.गिरीष महाजनांनी जळगाव विमानतळावरून सेवा सुरू करण्यासाठी चालना देण्यात आली असून सल्लागार समितीच्या सदस्यांनी यासंदर्भात केवळ सदस्य म्हणून न रहाता विकासात्मक भरीव कार्य केले पाहिजे. येत्या ३ ते ४ महिन्याच्या कालावधीत नाईट लॅडींगसाठी देखिल सुविधा सुरू करण्यासंदर्भात केंद्रिय उड्डयन मंत्री हरदिपसिंग पुरी यांचे सोबत चर्चा करण्यात आली असल्याचे देखिल त्यांनी सांगीतले. शेतमालाचे आयात निर्यातीस चालना जिल्हयात कापूस, केळी, हळद आदी कृषी उत्पादनासह प्लॅस्टिक उत्पादने,चटई उद्योगासह इतर उद्योगव्यवसायांना चालना मिळण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. रस्ते लोहमार्गासोबतच हवाई मार्गाव्दारा शेतमाल व इतर उत्पादनाच्या आयात निर्यातीस चालना मिळणार आहे. जळगाव ते मनमाड रेल्वेमार्ग कामाची मुदत २४ महिन्यात पुर्ण करण्याचे उद्दीष्ट आहे. शिवाय भुसावळ ते जळगाव चौथ्या रेल्वेमार्गाचे देखिल १वर्षाच्या आत पुर्ण केला जाणार आहे, त्यासंदर्भात भुसंपादनासह आवश्यक त्या प्रक्रिया सुरू आहेत. शहरात असलेल्या मध्य रेल्वेच्या मालधक्क्याचे स्थलांतर पाळधी येथे लौकरच करण्यात येणार आहे. रेल्वेसह बसने प्रवासासाठी आरक्षण करूनसुद्धा दगदग सहन करावी लागते.शिवाय रस्त्यांची देखिल बहुतांश ठिकाणी वाट खडतर,अवघड अशीच आहे त्यामानाने मुंबईसाठी केवळ दिड ते दोन तासात विमानसेवा उपलब्ध झाल्याने वाया जाणारा वेळ वाचणार आहे. – खुशनुमा बानो, जळगाव व्यापारी दृष्टिकोनातूनच नव्हेतर शिक्षण,नोकरीच्या कामानिमीत्ताने विमानसेवा सुरू होणे गरजेचे होते. मी जिल्हयाच्या शेवटच्या ठिकाणी देउळगाव गुजरी येथील रहिवासी असून या परीसरातील पहिला प्रवासी म्हणून केवळ १२९९ रूपये प्रवासशुल्कात केवळ दिड तासात मुंबईसारख्या ठिकाणी पोचणे हे माझ्या दृष्टिने रेल्वे प्रवासाला लागणार्‍या वेळेपेक्षा कितीतरी सुखद आहे. यासेवेव्दारे जिल्हयाच्या व्यापारी दृष्टीकोनातून चालना मिळावी. – गोपाळ तेली, देउळगाव गुजरी.ता.जामनेर येथील विमानसेवेत नियमितता राखली जावी,जेणेकरून जिल्हावासीयांना विकासाच्या सुविधा उपलब्ध होतील.आगामी काळात पुणे,सोलापूरसह अन्य ठिकाणी सेवा सुरु झाल्यास त्याचा फायदाच होईल. – प्रेम कोगटा. दाल मिल असो.अध्यक्ष.

