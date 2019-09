जळगाव आज घरोघरी विराजमान होणार बाप्पा.. Nikhil Wani Share











जळगाव | घरोघरी उत्सुकता लागून असलेल्या व आनंदाचे उधाण घेवून येणारा, मनामनात चैतन्य, घराघरात मांगल्य जपणारा व सर्वांचे आराध्य दैवत असलेला लाडक्या बाप्पाचा गणेशोत्सव आजपासून जल्लोषात सुरू होत आहे. सोमवार दि. २ रोजी गणपती बाप्पा घराघरात विराजमान होत असून विविध सार्वजनिक मंडळे, गल्लीबोळातील मंडळांतर्फे तसेच घराघरांमध्ये गणरायाची जल्लोषात स्थापना होणार आहे. यासाठी विविध ढोल पथके, झांज पथके, लेझीम पथके आदी सज्ज झाले आहेत. जिल्ह्यासह शहरात आनंदाचे उधाण घेवून येणारा गणेशोत्सवाचा आनंद अलौकिक असाच असतो. टॉवर चौकात गरीब जोडप्याकडून आरती शास्त्री टॉवर चौकात सार्वजनिक गणेश मंडळातर्फे दुर्बल घट कातील तसेच वंचित घटकातील जोडप्यास आरतीचा मान देण्यात येणार आहे. आज सोमवारी पहिल्या दिवशी या जोडप्याच्या हस्ते आरती करण्यात येईल. आरती रोज रात्री ८ वाजता करणे उचित राहील असेही त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक मंडळांतर्फे महामृत्यूंजय जाप हा अनोखा कार्यक्रम साजरा केला जाणार आहे. याप्रमाणेच विविध क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन, विविध किर्तने, प्रवचने होतील. सार्वजनिक मंडळांनी तसेच गणपती बसवणारे सर्व नागरिकांनी स्वच्छता पाळावी, निर्माल्य एके ठिकाणी जमा करावे, भाविकांच्या सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी, अस्वच्छता होवू देवू नये असेही आवाहन सार्वजनिक गणेश मंडळांचे अध्यक्ष सचिन नारळे यांनी म्हटले. आज सकाळपासूनच दुकानदारांनी आपापली दुकाने गणेश मूर्ती विक्रीसाठी सज्ज केलेली होती. दुपारनंतर गणेशमूर्ती घेणार्‍यांची संख्या ही वाढत गेली. बालगोपाळांची झुंबड सर्वत्र पहावयास मिळाली. घरोघरी बसवणार्‍या लहान सहान मूर्तींसाठी आज सोमवार सकाळपासून मूर्ती घेणारे गर्दी करतील. त्यांची अक्षरश: मूर्ती खरेदीसाठी झुंबड उडणार असणार आहे. गणेशमूर्ती खरेदीसाठी गर्दी शहरात अनेक ठिकाणी गणेश मूर्तीं विक्रीची दुकाने थाटलेली आहेत. एमआयडीसी चौक, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरुन महाराणा प्रताप पुतळ्याकडे जाणार्‍या रस्त्यावर दुतर्फा गणेश मूर्तींची दुकाने थाटलेली आहेत. शिवाय शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी, शहराच्या प्रवेशद्वारांजवळ व शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणी, चौकाचौकात, फुले मार्केट परिसर, एम. जी. रोड, टॉवर चौक, कुंभारवाडा अशा अनेक ठिकाणी लहान बाल गोपाळांसह महिला वर्गाची मूर्ती घेण्यासाठी सायंकाळी उशीरापयर्र्त लगबग सुरू होती. मूर्तीची किंमत कमीत कमी १०१ रुपयापासून तर ५ हजारापयर्र्त होती. शहरातून असा राहणार मिरवणूक मार्ग गणरायांचा मिरवणूक विसर्जनाचा मार्ग हा छत्रपती शिवाजी चौक, नेहरु चौक, मनपा, शास्त्री टॉवर चौक, सुभाष चौक, पांडे नगर चौक मार्गे मेहरुण असा राहणार आहे. तरी गणेशोत्सव आनंदात व शांततेत साजरा करण्यात यावा असेही आवाहन नारळे यांनी केले आहे. सार्व. मंडळांतर्फे दिवसभर मुहूर्त शहरातही मोठ्या जल्लोषात गणरायाची स्थापना होणार आहे. सार्वजनिक गणेश मंडळे वाजत गाजत गणरायांची मूर्ती विराजमान करतात. हा श्रध्देचा, भावनेचा विषय असल्याने दिवसभर गणपती बसविले जातात. तर घराघरात स्थापित होणारा गणपती बाप्पाचा मुहूर्त सकाळी १० ते १ तर दुपारी ३.३० ते सायंकाळी ७ पर्यत बसवतात. याचा एक निश्‍चित असा मुहूर्त नसतो असे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ फेडरेशनचे अध्यक्ष सचिन नारळे यांनी सांगितले.शहरात आजमितीस २००० सार्वजनिक गणेश मंडळांतर्फे गणेशोत्सव साजरा होत आहे. – सचिन नारळे, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ, फेडरेशनचे अध्यक्ष

