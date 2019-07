जळगाव उंबरखेड्यात बिबट्याचा मृतदेह आढळला Nikhil Wani Share











चाळीसगाव । तालुक्यातील उंबरखेडे येथील शेतकरी संजय पाटील यांच्या मेहुणबारे गिरणा नदीच्या शिवारात असलेल्या उसाच्या शेतात सोमवार, 1 जुलै रोजी दुपारी बिबट्या मृतावस्थेत आढळून आला. बिबट्याचे शवविच्छेदन करून अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तसेच बिबट्याचा व्हिसेरा नाशिक येथे पाठवण्यात आला असून त्याचा अहवाल आल्यानंतरच बिबट्याच्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट होणार आहे. बिबट्याला मार लागल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली असून वनविभागाचे अधिकारी त्या दिशेने तपास करीत आहेत. दरम्यान, तीन महिन्यात बिबट्याचा मृतदेह आढळण्याची दुसरी घटना घडल्यामुळे अनेक चर्चांना ऊत आला आहे. बिबट्यासंदर्भातील माहिती मिळताच शासनाचे मानद वन्यजीव रक्षक राजेश ठोंबरे, जळगावचे उपवनसंरक्षक पशुधन विकास अधिकारी व मेहुणबारे पोलीस ठाण्याचे साहायक पोलीस निरीक्षक जयपाल हिरे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. मृत बिबट मादी असून तिचे वय दीड ते दोन वर्षे असल्याचा अंदाज वनविभागाने वर्तविला आहे. या घटनेचा पंचनामा करून बिबट्याचे डॉ. राठोड, व दीप्ती कच्छवा यांनी जागेवरच शवविच्छेदन केले. जळगावचे साहायक वनसंरक्षक केशव फंड, घोडेगाव वनपाल प्रकाश देवरे, एस.बी.चव्हाण, आर.व्ही.चौरे, संजय जाधव, प्रवीण गवारे, राहुल पाटील, अजय महिरे, सुरेश पगारे, बाळू शितोळे, श्रीराम राजपूत, भटू अहिरे, संजय देवरे आदी उपस्थित होते. या घटनेचा तपास उपवनसंरक्षक जळगाव दिगंबर पगार यांच्या मार्गदर्शनाखाली धनंजय पवार करीत आहे. तीन महिन्यांत दुसरी घटना-

तालुक्यातील रोकडे शिवारात सुनील पाटील यांच्या शेतात 11 मार्च रोजी लिंबू बागेजवळील बांधावर मृत बिबट्या आढळून आला होता. हा बिबट्या नरभक्षक व 3 ते 4 वर्षे वयाचा होता. आता पुन्हा मेहुणबारे शिवारात मृत बिबट्या आढळून आला. उंबरखेड, वरखेड शिवारात तर नरभक्षक झालेल्या बिबट्याने सात जणांचा बळी घेतला होता. शेवटी शार्प शूटरद्वारे गोळ्या घालून बिबट्याला ठार मारण्यात आले होते. त्यानंतरही गिरणा पट्ट्यात बिबट्याचे भय संपले नव्हते. यानंतरही या भागात बिबट्याचे दर्शन होतच होते. त्यातच सापळ्यात या परिसरात दोन बिबट्यांना पकडण्यात यश आले होते तर दोन बिबटे मृतावस्थेत आढळून आले आहे. मानेवर व पायावर खोलवर जखमा-

उंबरखेड शिवारात मृत बिबट्याच्या मानेवर जवळपास 9 ते 10 से.मी.खोलवर जखम तर पायावर 6 ते 7 से.मी. खोल जखम शवविच्छेदन करताना दिसून आली. त्यामुळे प्रथमदर्शी तरी बिबट्याच्या मानेवर खोलवर मार लागल्याने मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव होऊन, त्याचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तसेच वनविभागाचे अधिकारीदेखील त्या दिशेने तपास करीत असून बिबट्याची कोणी शिकार तर केली नाही ना, या दिशेने तपास करत आहेत.

