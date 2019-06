जळगाव जळगाव जिल्ह्यात व्यापार्‍यांचा एल्गार; व्यवहार ठप्प Nikhil Wani Share











जळगाव । येथील जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीची संरक्षक भिंत तोडण्यानंतर विकासकाने संरक्षण भिंत न बांधल्याने या घटनेच्या निषेधार्थ जळगाव आडत व्यापारी असोसिएशनने संप पुकारला होता. मात्र, या संपावर तोडगा काढण्यासाठी माजीमंत्री सुरेशदादा जैन यांची व्यापारी व कृउबा प्रशासक आणि विकासकाने भेट घेऊन तिघांची बाजू ऐकूण घेतली. ठरल्यानुसार विकासकाने भिंत बांधण्यासह पाण्याच्या टाक्या, झाडे, मुतार्‍या बांधण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर बंद मागे घेण्यात आला होता. पाच दिवसांचा आडत व्यापार्‍यांनी कृउबा विकासकाला मुदत दिली होती. मात्र, विकासकाकडून कोणतीही हालचाली न झाल्याने व्यापार्‍यांनी दि. 17 जूनपासून बंद पुकारला. आडत व्यापार्‍यांनी आठ दिवसापासून बेमुदत बंद पाळला. त्यांना शहरातील दाणाबाजार असोसिएशनने एक दिवस बंद पाळून पाठिंबा दिला. आठ दिवस उलटूनही प्रशासनाकडून कुठलीही कारवाई विकासकावर करण्यात आली नसल्याने मंगळवारी जिल्ह्यातील आडत व्यापार्‍यांनी बंद पाळून जळगाव आडत व्यापारी असोसिएशनला पाठिंबा दिला. त्यामुळे शहरासह जिल्ह्यात व्यापार्‍यांनी कडकडीत बंद पाळला. त्यामुळे जिल्ह्यातील कृउबा समितीमधील करोडो रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली होती. विकासकावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ

विकासकावर कारवाई करण्यास कृउबा समिती प्रशासन टाळाटाळ करीत असल्यानेे आश्चर्य व्यक्त होत असून विकासकाला कुणाचा आशीर्वाद आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. आता जिल्ह्यातील कृउबा समितीच्या आडत व्यापार्‍यांनी बंद आंदोलनात उडी घेतल्याने संप चिघळण्याची चिन्हे दिसून येत आहे.तरीही जळगाव कृउबा प्रशासन मूग गिळून गप्प का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विकासकाला पाठीशी घालून बोटचेपे धोरण घेत असल्याची चर्चा रंगत आहे. विकासकाला राजकीय आशीर्वाद!

जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीची संरक्षक भिंत पाडल्यानंतर विकासकाने आश्वासन न पाळल्याने आडत व्यापार्‍यांनी संप पुकारला. चर्चेतून तोडगा निघेल, अशी आशा व्यापार्‍यांना होती. मात्र, जोपर्यंत संरक्षण भिंतींसह विविध मागण्या पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आडत व्यापार्‍यांनी बेमुदत बंदचे हत्यार उपसलेे. गेल्या आठवड्याभरानंतरही विकासकाने आश्वासन न पाळल्याने आडत व्यापार्‍यांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. तरीही विकासकावर जळगाव कृउबा प्रशासन कारवाई करीत नाही. विकासकावर राजकीय मंत्री महोदयाचा आशीर्वाद असल्याने कारवाईला ब्रेक लागत असल्याची चर्चा होत आहे. मात्र, कायदा सर्वांसाठी सारखाच असतो. अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कुचकामी असेल तर कायद्याची पायमल्ली होते. जळगाव बाजार समितीची संरक्षक भिंत 8 जूनला सकाळपासूनच जेसीबीद्वारे पाडण्याचे काम सुरु होते. यात संरक्षण भिंत, पाण्याच्या दोन टाक्या, मुतार्‍या आणि वृक्ष जमीनदोस्त करण्यात आले होते. विकासकाने मात्र पुन्हा उद्ध्वस्थ झालेले बांधकाम बांधून न देता संकुल उभारणीच्या मंजुरीसाठी प्रशासनाच्या पायर्‍या चढत आहेत. मात्र, प्रशासनाकडून व्यापारी संकुल मंजुरीच्या हालचालींना वेग आला असून यामुळे व्यापारी बांधव अस्वस्थ झाले आहेत. व्यापार्‍यांनी संकुल उभारणीला स्थगितीसाठी औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात धाव घेऊन स्थगिती मिळवली आहे. मात्र उभारण्यात येणारे संकुल हे 5 कोटी 72 लाखांचे टेंडर भरून विकासकाने मंजुरी मिळविली होती. मात्र, या संकुलाला व्यापारी बांधवांचा विरोध असून शहराच्या उच्चभ्रू भागात असलेल्या या जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जागेची किंमत कोट्यवधींच्या घरात आहे. त्यामुळे याचा फायदा विकासकासह इतर तथाकथित पुढार्‍यांना होणार असल्याचे व्यापारी असोसिएशनचे म्हणणे आहे. जळगाव बाजार समिती सभापतींसह संचालक मंडळाने याप्रकरणात कानावर हात ठेवले आहे. व्यापारी संकुल उभारणीचा नेमका फायदा विकासकाचा की जळगाव बाजार समिती संचालकांचा आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. जळगाव बाजार समितीचा हा तिढा सुटणार की चिघळणार याकडे लक्ष वेधले गेले आहे.

