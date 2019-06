जळगाव पं. स. सदस्यांच्या अधिकाराचा आमदारांनी काढला काटा Nikhil Wani Share











जळगाव । पंचायत समिती सदस्यांना 13व्या वित्त आयोगांतर्गत येणार्‍या निधीचा खर्च करण्याचा अधिकार होता. मात्र, 14 व्या वित्त आयोगांतर्गत पं.स. सदस्यांचे अधिकार कमी करुन सरपंचांना अधिकार बहाल करण्यात आला. यापूर्वी आमदारांपेक्षा पं.स. सभापतींना गाडी आणि अनेक अधिकार होते. तसेच सदस्यांना गणातील गावांची अनेक कामे करता येत होती. मात्र, आमदारांनीच पं.स सदस्यांच्या अधिकारावर गदा आणून खच्चीकरण करुन काढा काढण्याचे काम केले आहे, असा हल्लाबोल तुळजापूरचे पंचायत समिती सभापती दत्ताभाऊ शिंदे यांनी केला. शनिवारी जळगाव जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शाहू महाराज सभागृहात पंचायत समिती संघर्ष समितीतर्फेजिल्ह्यातील सदस्य, सभापतींची बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी चोपडा पंस. सभापती आत्माराम म्हाळके हे होते. व्यासपीठावर सभापती दत्ताभाऊ शिंदे, अंबाजोगाईचे सदस्य शिरीषभाई पटेल, बोदवड पं.स. सभापती गणेश पाटील आदी उपस्थित होते. या बैठकीला चाळीसगाव पं.स.सभापती स्मितल बोरसे, अनिल महाजन, ज्ञानेश्वर बोरसे, दिपक पाटील, उमाकांत पाटील, प्रतिभा बोरोले, भुसावळ पंचायत समिती सभापती प्रिती पाटील आदींनी मनोगत व्यक्त केले. 15 पं. स. सभापती देणार राजीनामा

पंचायत समिती सदस्यांचे अधिकार गोठविण्यात आल्याने त्यांना विकास निधी मिळावा अन्यथा जळगाव जिल्ह्यातील 15 पंचायत समिती सभापती आणि 134 सदस्य जि.प.अध्यक्ष ना. उज्ज्वला पाटील यांच्याकडे सोमवारी सादर करणार आहे. जळगावातील राजीनामा नाट्य महाराष्ट्रभर घुमणार आहे. पालकमंत्री तथा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, माजी महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांना भेटून पंचायत समिती सदस्यांच्या मागण्यांसंदर्भात निवेदन देण्यात येणार आहे. पंचायत समिती सदस्यांच्या मागण्यांचा आमदारांनी विचार न केल्यास राजीनामा सत्र सुरु राहणार आहे. त्याची सुरुवात जळगावातूनच होईल असा इशारा पंचायत समिती सदस्य दत्ताभाऊ शिंदे यांनी दिला आहे. अशा आहेत मागण्या

पंचायत समिती सदस्यांना 14 वा वित्त आयोगाचे पूर्वी प्रमाणे तरतूद करावी, जिल्हा नियोजन समितीमध्ये सभापतींना सदस्य म्हणून घेण्यात यावे., स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषदेच्या निवडणूकीसाठी मतदान करण्याचा अधिकार प्रत्येक पंचायत समिती सदस्यांना देण्यात यावा., प्रत्येक पंचायत समिती सदस्यास विविध विकास कामे करण्यासाठी स्वतःचा 50 लक्ष पर्यंतचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, मनरेगाच्या कामांची मंजुरी देण्याचा अधिकार पंचायत समिती सभागृहाला देण्यात यावा, सार्वजनिक व वैयक्तिक लाभाच्या योजनेची मान्यता देण्याचा अधिकार पंचायत समिती सभागृहाला देण्यात यावा, कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये पंचायत समिती सदस्यांमधून एक प्रतिनिधी मागील प्रमाणे असावा, पंचायत समिती सदस्यांमधून एक विधान परिषदेवर प्रतिनिधी द्यावा, सभापती व गट विकास अधिकारी यांचे संयुक्त खाते असावे, पंचायत समितीच्या मासिक बैठकीला राज्य शासनाच्या कार्यालयाचे प्रमुख उपस्थित राहणे बंधनकारक करावे, जिल्हा नियोजन समितीमधून पंचायत समितीचा विकास करण्यासाठी निधी द्यावा, वित्त आयोगाचे 50 टक्के नियोजन पंचायत समिती स्तरावर करण्यात यावे, उपसभापती यांना यांच्या कालावधीत शासकिय निवासस्थान देण्यात यावे, एस.टी.महामंडळ बसमध्ये पं.स.सदस्य यांना राखीव सीट विनामोबदला मिळण्यात यावी. …तर पंचायत समिती बरखास्त करा

पंचायत समिती सदस्यांना पूर्वी प्रमाणे विकास निधी मिळावा अन्यथा पंचायत समित्या बरखास्त करा. अशी मागणी राज्यभरातील पंचायत समिती सदस्यांमधून व्यक्त होत आहे. जळगाव जि.प.च्या छत्रपती शाहु महाराज सभागृहात शनिवारी जळगाव जिल्ह्यातील 15 पंचायत समिती सभापती आणि 134 सदस्यांनी या बैठकीला उपस्थिती देवून सदस्यांच्या विकास निधी मिळण्याच्या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन सुरु केले असून राजकारण बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्रित येवून लढा उभारण्याची गरज आहे, असे मत आंबाजोगाईचे पंचायत समिती सदस्य शिरीष पटेल यांनी व्यक्त केला. आमदार खडसेंची घेतली भेट

माजी महसूलमंत्री एकनाथराव खडसे यांची पंचायत समिती सदस्य व सभापतींनी भेट घेवून मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले यावेळी दत्ताभाऊ शिंदे, शिरीष पटेल, शेखर पाटील, गणेश पाटील यांच्यासह पं.स.चे पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान 14 व्या वित्त आयोगा अंतर्गत गावागावांमध्ये निधी वाटपावरुन महाभारत घडत आहेत. तर दुसरीकडे पंचायत समिती सदस्यांचे अधिकार गोठविण्यात आल्याने सदस्यांना मानपान तर सोडाच मात्र विकास निधीपासूनही दूर ठेवले आहे. त्यामुळे गणातील कामे होत नसल्याने पंचायत समिती सदस्यांविषयी जनतेमध्ये रोष निर्माण होत आहे.

