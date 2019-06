जळगाव जन्म-मृत्यू नोंदणीत शाळा उघडल्यानंतर 40 टक्के वाढ Nikhil Wani Share











जळगाव । महानगरपालिकेच्या जन्म मृत्यू नोंदणी विभागात शाळा उघडण्याच्या पहिल्याच दिवशी 40 टक्के वाढ झाल्याची माहिती जन्म मृत्यू नोंदणी विभागाचे निरीक्षक उमाकांत नष्टे यांनी दिली. ऐरव्ही दररोजची जन्म, मृत्यूची नोंद ही 250 ते 300 पर्यंत होत होती. मात्र गेल्या आठवड्याभरापासून यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे. आज हा आकडा सायंकाळपयर्र्त 200 ते 250 ने वाढून 500 ते 600 पर्यंत जाण्याची शक्यताही निरीक्षक नष्टे यांनी व्यक्त केली. यापुढे अजूनही या नोंदणीत वाढ होणार असल्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली. कर्मचारी वर्ग कमी

या विभागात कर्मचारी वर्ग कमी असल्याचेही या विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून समजले. जन्म मृत्यूच्या नोंदी शिपाई असलेले कर्मचारी करुन घेतात असेही दिसून येत आहे. कॉम्प्युटर तसेच रजिस्टर नोंद पध्दतीने या नोंदी घेतल्या जातात. गेल्या चार दिवसापासून नागरिकांची मोठी गर्दी महानगरपालिकेतील या 3 नंबरच्या कक्षात होवू लागली आहे. आज तर मोठ्या प्रमाणावर गर्दी येथे दिसून आली. शाळा उघडल्याने दाखल्यांची गरज अधिक

शहरातील लहान मोठ्या सर्व शाळा, प्राथमिक शाळा, जि. प. शाळा, विद्यालये ही सुरू झाली असून शाळांसाठी मोठ्या प्रमाणावर दाखल्यांची गरज भासते. तसेच इतर शैक्षणिक कामांसाठीही या दाखल्यांची गरज लागते. सध्या डिजीटलचा जमाना आहे. त्यामुळे बहुतेक नोंदी या डीजीटल पध्दतीने घेतली जातात व दाखल्यांचीही अधिक गरज भासते. तसेच प्राथमिक विभाग, प्राथमिक शाळांसाठी दाखल्यांची गरज भासते. तसेच बहुतेक जण नोकरी अथवा शैक्षणिक कामासाठी इतरत्र स्थलांतर करतात, असे नागरिक महापालिकेत येवून दाखले मागवतात. त्यामुळे गर्दी होत आहे. जन्म मृत्यू नोंदणी बाबत ते पुढे म्हणाले की, ऐरव्ही दररोजची जन्म, मृत्यूची नोंद ही 250 ते 300 पर्यंत होत होती. मात्र गेल्या दोन दिवसात यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आज हा आकडा सायंकाळपयर्र्त 150 ते 200 ने वाढून 500 ते 600 पर्यंत जाण्याची शक्यताही निरीक्षक नष्टे यांनी व्यक्त केली.

– उमाकांत नष्टे, जन्म मृत्यू नोंदणी निरीक्षक

