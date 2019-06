क्रीडा श्रीलंकेचा इंग्लंडला धक्का Nikhil Wani Share











लीड्स । लसिथ मलिंगाचा भेदक मारा आणि त्याला धनंजय डि-सिल्वाच्या फिरकीने दिलेल्या साथीच्या जोरावर श्रीलंकेने यजमान इंग्लंडला पराभवाचा धक्का दिला आहे. इंग्लंडला 212 धावांवर रोखत श्रीलंकेने धक्कादायक विजयाची नोंद केली. इंग्लंडकडून बेन स्टोक्स आणि जो रुटने अर्धशतकी खेळी करत संघाला विजयपथापर्यंत आणून सोडण्याचा प्रयत्न केला, मात्र लंकेच्या मार्‍यासमोर त्यांचे प्रयत्न अपुरेच पडले. श्रीलंकेने 20 धावांनी सामन्यात बाजी मारली. इंग्लंडचा सलामीवीर जॉनी बेअरस्टोला पहिल्याच षटकात पायचीत करत मलिंगाने इंग्लंडला धक्का दिला. यानंतर दुसरा सलामीवीर जेम्स विन्सही फारशी चमक दाखवू शकला नाही. यानंतर जो रुट आणि कर्णधार इयॉन मॉर्गन यांच्यात तिसर्‍या विकेटसाठी 47 धावांची छोटेखानी भागीदारी झाली. यादरम्यान जो रुटने लंकेच्या मार्‍याचा सामना करत आपलं अर्धशतकही साजरं केलं. उदानाने कर्णधार मॉर्गनला आपल्याच गोलंदाजीवर झेलबाद करत माघारी धाडलं. श्रीलंकेने ठवलेल्या 233 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या इंग्लंडला मलिंगाने सुरुवातीलाच दोन धक्के दिले. त्याने पहिल्या षटकाच्या दुसर्‍याच चेंडूवर जॉनी बेअरस्टोला भपोळाही फोडू दिला नाही. त्यानंतर मलिंगाने जेम्स विंन्सचाही अडथळा दूर करत इंग्लंडला 26 धावांवर असताना दुसरा धक्का दिला. या दोन धक्यानंतर इंग्लंडची धावगती मंदावली. त्यानंतर जो रूट आणि मॉर्गनने सावध फलंदाजी करण्यास सुरुवात केली. या दोघांनी तिसर्‍या विकेटसाठी 47 धावांची भागिदारी रचली. पण, उदानाने ही जडो फोडत इंग्लंडला तिसरा धक्का दिला. मॉर्गन बाद झाल्यानंतर इंग्लंडची धावगती अणखीच मंदावली. एक बाजू लावून धरलेल्या रुटने तब्बल 80 चेंडू घेत आपले अर्धशतक झळकावले. तर बेन स्टोक्सही जवळपास 50 च्या स्ट्राईक रेटने खेळत होता. पपण, फिरकी गोलंदाज गोलंदाजी करण्यासाठी आल्यानंतर बेन स्टोक्सने आक्रमक पवित्रा धारण केला. त्याने आपला धावा आणि चेंडूमधील अंतर झपाट्याने कमी करण्यास सुरुवात केली. दरम्यान, मलिंगाने 57 धावांवर खेळणार्‍या रूटला बाद करत इंग्लंडला तिसरा धक्का दिला. त्यानंतर आलेल्या बटलरलाही मलिंगाच्या यॉर्करसमोर काही करता आले नाही. तो 10 धावांची भर घालून माघारी परतला. त्यामुळे इंग्लंडची अवस्था 32 षटकात 5 बाद 144 अशी झाली. त्यानंतर धनंजया दे सिल्वाने इंग्लंडची खोलवर असलेल्या फलंदाजीला एका पाठोपाठ एक धक्के देत इंग्लंडपासून विजय दूर नेण्यास सुरुवात केली. त्याने मोईन अली (16), क्रिस वोक्स (2) आणि त्यानंतर आदिल रशिदला (1) पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. त्यामुळे इंग्लंडचने 41 व्या षटकात विजयासाठी 55 धावांची गरज असताना इंग्लंडचे 8 फलंदाज माघारी परतले होते. इंग्लंडची तगडी फलंदाजी कोसळत असताना बेन स्टोक्सने संयमी फलंदाजी करत अर्धशतक पूर्ण केले होते. त्याच्या जोडीला जोफ्रा आर्चर असल्याने इंग्लंडच्या विजयाच्या आशा अजून जीवंत होत्या. पण, उदानाने आर्चरला 3 धावांवर बाद करताच या आशेवर पाणी फेरले असे वाटत असतानाच संथ फलंदाजी करणार्‍या स्टोक्सने आपला गिअर बदलला. मलिंगांच्या अखेरच्या षटकात मिळालेल्या जीवनदानाचा फायदा उचलत त्याने उदानाच्या एकाच षटकात 15 धावा केल्या. स्टोक्सने फटकेबाजी करत सामन्याचे पारडे एकहाती इंग्लंडच्या बाजूने फिरवले. पण, प्रदीपने वूडला बाद करत विजय श्रीलंकेच्या पारड्यात अलगद टाकला. श्रीलंकेने इंग्लंडचा 20 धावांनी पराभव केला. स्टोक्सची 82 धावांची एकाकी झुंज इंग्लंडच्या कामी आली नाही. तत्पूर्वी, वर्ल्डमपमध्ये आज यजमान इंग्लंडचा सामना विजयासाठी झगडत असलेल्या श्रीलंकेशी होत आहे. श्रीलंकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पण, हा निर्णय चांगलाच अंगलट येण्याची शक्यता आहे. कारण इंग्लंडने अवघ्या तीन धावात श्रीलंकेचे दोन फलंदाज बाद केले आहेत. जोफ्रा आर्चरने दिमुथ करूणारत्नेला अवघ्या एक धावेवर पॅव्हेलियनमध्ये धाडले तर वोक्सने कुसल परेराला 2 धावांवर बाद करत श्रीलंकेला दुसरा धक्का दिला. श्रीलंकेचा युवा फलंदाज अविष्का फर्नांडोने इंग्लंडच्या तोफखाण्याचा नेटाने मुकाबला केला. त्याने आणि कुसल मेंडीसने तिसर्‍या विकेटसाठी 59 धावांची भागिदारी रचत अडचणीत सापडलेल्या श्रीलंकेला बाहेर काढले. पण, फर्नांडो कमनशिबी ठरला त्याचे वर्ल्डकपधील पहिले अर्धशतक अवघ्या 1 धावेने हुकले. त्याला मार्क वूडने 49 धावांवर बाद केले. फर्नांडो बाद झाला त्यावेळी श्रीलंकेच्या 13 षटकात 3 बाद 62 धावा झाल्या होत्या. फर्नांडोनंतर श्रीलंकेची स्कोअर बोर्ड मॅथ्यूज आणि मेंडीसने हालता ठेवला. दोघांनीही चौथ्या विकेटसाठी 71 धावांची भागिदारी रचली. हे दोघेही श्रीलंकेला चांगली धावसंख्या उभारुन देतील असे वाटत असतानाच अदिल राशिदने 46 धावांवर खेळणार्‍या कुसल मेंडीसला आणि त्यानंतर आलेल्या जीवन मेंडीसला अशा दोन्ही मेंडीसला बाद केले. राशिदने सलग दोन फलंदाजांना माघारी धाडल्याने श्रीलंकेची अवस्था 30 व्या षटकात 3 बाद 133 वरुन 5 बाद 133 अशी झाली. त्यामुळे यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये श्रीलंकेच्या मधल्या फळीने हाराकिरी करण्याची सवय याही सामन्यात कायम राखली. मधली फळी पुन्हा एकदा ढेपाळल्यानंतर संघातील अनुभवी खेळाडू आणि माजी कर्णधार अँजेलो मॅथ्युजने झुंजार अर्धशतक करुन श्रीलंकेला 200 च्या जवळ पोहचवले. त्याने धनंजय सिल्वाच्या साथीने 57 धावांची भागिदारी रचली. पण, जोफ्रा आर्चरने सिल्वाला 29 धावांवर बाद करत ही जोडी फोडली. त्यानंतर लंकेचे राहिलेले शेपूट आर्चरने गुंडाळण्यास सुरुवात केली. लंकेचे फलंदाज एका पाठोपाठ एक माघारी जात असताना मॅथ्यु्जने आक्रमक फलंदाजी करण्याचे धोरण अवलंबले. त्यामुळे श्रीलंकेला 50 षटकात 9 फलंदाजांच्या मोबदल्यात 232 धावांपर्यंत मजल मारली. यात मॅथ्यु्जचा नाबाद 85 धावांचा मोठा वाटा होता. इंग्लंडकडून जोफ्रा आर्चर आणि मार्क वूडने प्रत्येकी 3 तर राशिदने 2 आणि वोक्सने 1 विकेट घेतली.

