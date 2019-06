जळगाव कर्मचार्‍यांनी सूर्यवंशींना स्वाक्षरीसाठी होते रोखले Nikhil Wani Share











जळगाव । ग.स.सोसायटी 50 लाखांच्या बेनामी ठेवीप्रकरणी खंडपीठाच्या आदेशावरून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने सोसायटीचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनिल सुर्यंवशी व विभागीय अधिकारी किरण पाटील या दोघांविरुध्द असंपदेप्रकरणी शहर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून दोघांना अटक करण्यात आली आहे. गुरुवारी दुपारी दोघांना न्यायालयात हजर करण्यात आले असता, त्यांना पाच दिवसांची कोठडी देण्यात आली. दरम्यान, 50 लाखांची ठेव ठेवतांना व धनादेशद्वारे पैसे काढतांना स्वाक्षरीसाठी दोन्ही कर्मचार्‍यांनी सुर्यवंशी यांना नाकारले असल्याचे डीडीआरच्या पथकाने केलेल्या चौकशीत समोर आले असा युक्तीवाद पोलीस कोठडीदरम्यान न्यायालयात करण्यात आला. दुपारी तासभर दोघांची चौकशी

गुरुवारी दुपारी तत्कालीन अध्यक्ष सुनिल सुर्यंवशी व विभागीय अधिकारी किरण पाटील यांना शहर पोलीस स्टेशनमधून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात चौकशीसाठी नेण्यात आले. जवळपास दीड तास या दोघांची पोलीस निरीक्षक गणेश कदम यांनी चौकशी केली. त्यानंतर दुपारी दोघांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. अटकेच्या दिवशी सकाळी सुर्यंवशी व पाटील यांच्या घराच्या तपासणी करण्यात आली होती. बेरर चेक काढले होते 51 लाख

50 लाखांची ठेव ठेवल्यानंतर ती रक्कम अष्टचक्रे ठेव योजनेत गुंतविण्यात आली होती. त्यानंतर सहा महिन्यांनी बेरर चेकने 51 लाख 78 हजार रुपये काढण्यात आले असल्याचे चौकशीत समोर आले आहे. राजकीय द्वेषातून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची यापुर्वी चौकशी झाली आहे. व सन 2017 मध्येच संचालक पदाचा राजीनामा दिला असल्याचा युक्तीवाद संशयित सुर्यवंशी यांच्यावतीने अ‍ॅड. सागर चित्रे यांनी केला. तर प्राथमिक चौकशीत सोसायटीतील कर्मचार्‍यांनी हा गैरव्यवहार सुनिल सुर्यवंशी यांनी केल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे किरण पाटील यांचा या गुन्ह्याशी काहीही संबंध नसल्याचा युक्तीवाद अ‍ॅड. प्रकाश पाटील यांनी केला.

Tags: