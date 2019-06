जळगाव विद्यापीठ कर्मचार्‍यांचा सातव्या वेतनाच्या मागणीसाठी शिक्षण सहसंचालक कार्यालयावर धडक मोर्चा Nikhil Wani Share











जळगाव । विद्यापीठातील शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांना सातवा वेतनाच्या लागू करण्यासह अन्य मागण्या तातडीने मंजूर कराव्या, या मागण्यांसाठी गेल्या 15 दिवसांपासून विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी व अधिकारी संघटनांचे आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाचा तिसरा टप्प्या म्हणून विद्यापीठ कर्मचार्‍यांच्यावतीने उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक यांच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येवून या मागण्या संदर्भात निवेदन देण्यात आले. या मोर्चात जवळपास 250 कर्मचारी सहभागी झाले होते. यावेळी विविध मागण्याच्या घोषणांनी परिसर चांगलाच दणाणला होता. उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ शिक्षकेत्तर कर्मचारी व अधिकारी संघटना, उत्तर महाराष्ट्र मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना, व महाराष्ट्र युनिव्हर्सिटीज ऑफिसर्स फोरम ह्या संघटनतर्फे विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांनी सातवा वेतन लागू करण्यासह अन्य मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारले आहे. गेल्या पंधरा दिवसांपासून आंदोलन सुरू असून, काळ्या फिती लावून निषेध व्यक्त करत विद्यापीठाच्या मुख्य प्रशासकीय इमारती समोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. कर्मचार्‍यांच्या मागण्याबाबत कोणताही निर्णय न घेण्यात आल्याने दि.3 जून रोजी आंदोलनास सुरुवात करण्यात येवून पहिल्या टप्प्यात निवेदने देण्यात आली होते. दुसर्‍या टप्प्यात काळ्या फिती लावून कामकाज करणे, तिसर्‍या टप्प्यात काळ्या फिती लावून विद्यापीठाच्या मुख्य इमारती समोर निदर्शने करून शासनाच्या धोरणाचा निषेध करण्यात आला. त्यानंतर दि.13 व14 रोजी विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीच्या प्रवेशद्वारावर निदर्शने करण्यात आली. त्यानंतर आज आंदोलनाच्या तिसर्‍या टप्प्यात उच्च शिक्षण विभागाचे सहसंचालक यांच्या कार्यालयावर शिवतीर्थ मैदानापासून मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात विद्यापीठातील अधिकारी, उमवि मागावर्गीय कर्मचारी संघटनेचे सदस्य उमवि शिक्षकेत्तर कर्मचारी व अधिकारी संघटनेचे सदस्य बहुसंख्येने उपस्थित होते. या आंदोलनाला एन.मुक्टो संघटनेचे अध्यक्ष प्रा.संजय सोनवणे व सचिव सावखेडकर यांनी पाठिंबा दिला आहे. या आहेत कर्मचार्‍यांच्या मागण्या

शासनस्तरावर अकृषि विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना त्वरीत लागू करणे, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेच्या संदर्भांतील रद्द केलेले दोन शासन निर्णय पूर्ववत लागू करण्याच्या मागण्यांसह अन्य पंचवीस प्रलंबित मागण्याच्या पूर्ततेसाठी व शासनाच्या विद्यापीठांच्या व विद्यापीठीय शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांच्या संदर्भातील उपेक्षित व उदासिन धोरणाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र विद्यापीठ कर्मचारी महासंघाने महाराष्ट्रातील सर्व 14 अकृषि विद्यापीठांमध्ये राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. राज्यातील चौदाही अकृषि विद्यापीठे व विद्यापीठांशी संलग्नित अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन संरचना लागू करणे, शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना सुरू ठेवणे, रिक्त पदे भरण्यास निर्बध उठविणे, 30 टक्के पदे कपातीचा धोरण रद्द करणे, नवीन पदे भरण्यास परवानगी देणे, कर्मचार्‍यांच्या बहुतांशी पदांमधील वेतन त्रुटी व असमानता दूर न करणे व समान सेवा प्रवेश नियम लागू करणे, अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांना अडचणीची ठरणारी जाचक अट रद्द न करणे, वैद्यकीय खर्चाच्या परिपूर्तीच्या योजनेतील त्रुटी दूर करणे या मागण्यासाठी आंदोलन करण्यात येत आहे.

